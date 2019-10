La keniana Brigid Kosgei batió el récord mundial de maratón vigente durante 16 años

–La keniana Brigid Kosgei batió el récord mundial de maratón este domingo en Chicago, al hacer un tiempo de 2h14:04, con lo que destronó a la británica Paula Radcliffe, cuya marca databa de 2003, cuando hizo 2h15:25 en Londres.

La atleta africana de 25 años ya se había convertido el pasado 8 de septiembre en la más rápida en recorrer el medio maratón (1h04:34), pero el trazado de la prueba de Newcastle (Reino Unido) le impidió que fuera reconocido como plusmarca universal.

Kosgei figuraba en las listas mundiales de todos los tiempos de maratón en el séptimo puesto con un crono de 2h18:11, obtenido cuando ganó en Londres.

La keniana cruzó sola la línea de meta, con las etíopes Ababel Yeshaneh (2h20:51) y Gelete Burka (2h20:55) distantes en segundo y tercer lugar.

