Nueva caravana de migrantes avanza por el sur de México

–Unos tres mil extranjeros avanzan en una nueva caravana de migrantes, bajo la estrecha vigilancia de fuerzas de seguridad mexicanas, tras salir durante la madrugada de este sábado desde Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.

Van rumbo a la capital del país, donde exigirán hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que les ayude a salir del limbo legal en que se encuentran. Después de estar varados más de seis meses y cansados de los engorrosos procesos de migración, los migrantes -hombres, mujeres, niños y jóvenes- salieron antes de las 05:00 hora local (10:00 GMT) del parque central de Tapachula con sus pocas pertenencias.

Se trata del primer movimiento masivo de migrantes desde que el gobierno desplegó en junio un gran operativo de seguridad para contener la migración ilegal a pedido de Estados Unidos y después de que otros grupos multitudinarios atravesaron el país en meses anteriores. «Vamos a la Ciudad de México a hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador», dijo el activista Luis García Villagrán que, tras pasar por la capital, planea dirigirse a Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.

Los migrantes, la mayoría procedentes de El Salvador, Guatemala, Cuba, Haití, República Democrática del Congo, Angola y Camerún, caminan a buen paso por la carretera costera que conduce al estado sureño de Oaxaca. A eso de las 05.30 hora local la caravana pasó sin contratiempos el primer filtro de seguridad, ubicado en el puente Viva México, ante agentes de la Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional, frente a los cuales los extranjeros gritaban «¡Adiós, Tapachula!».

Durante todo el trayecto la caravana ha estado custodiada por elementos de esas corporaciones y de Protección Civil, pero pese a esta intimidación los extranjeros caminan bajo el sol a unos 35 grados. Hasta el momento pretenden llegar hasta el municipio de Huixtla, a 45 kilómetros de Tapachula, en donde pasarán la noche para continuar mañana la travesía.

Los extranjeros explicaron a Efe que tomaron esta decisión porque en Tapachula no cuentan con las condiciones para permanecer con la familia en espera de los documentos que les permitan transitar por el país rumbo a Estados Unidos. «Las autoridades migratorias están bloqueando para que no tengamos esa oportunidad que todo ser humano tiene de libre tránsito; por tal razón vamos a caminar», explicó uno de ellos.

Un joven que dijo llamarse Jack, procedente de la República Democrática del Congo y quien viaja en bicicleta, declaró a Efe que su intención es llegar a Estados Unidos, y de allí continuar hasta Canadá, pero que las autoridades migratorias mexicanas no quieren dejar que los migrantes salgan de Chiapas. Dijo que si logra su objetivo quiere estudiar, aunque dijo que lo que sabe hacer es jugar al fútbol. Otro migrante, llamado Kasin Yurup y procedente de Angola, dijo que decidieron salir de Tapachula porque allí no han encontrado trabajo y porque el INM no les da permisos de tránsito pese a que llevan muchos meses esperando. (Información DW).