Se imponen multas de $414.100 por invadir Carril Preferencial de la Avenida Boyacá

Loterias

Loterías del 12 de octubre en Colombia:

Baloto 02 08 09 12 39 13

Revancha 07 09 10 22 39 08

Boyacá 1932 Serie 093

Cauca 5927 – Serie 054

DORADO

Mañana 4476 – Tarde 0808 – Noche 0851

CULONA:

Día 7256 – Noche 4726

ASTRO SOL

1805 – Signo Leo

ASTRO LUNA

6850 – Signo Acuario

PIJAO:

8178

PAISITA:

Día 9444 – Noche 2579

CHONTICO:

Día 4796 – Noche 4428

CAFETERITO:

Tarde 0289 – Noche 2413

SINUANO:

Día 0599 – Noche 5046

CASH THREE:

Día 930 – Noche 769

PLAY FOUR:

Día 8763 – Noche 5439

SAMAN:

7179

CARIBEÑA:

Día 2934 – Noche 1544

WIN FOUR:

4391

EVENING:

1578

MOTILÓN:

Tarde 3837 – Noche 9815

LA FANTÁSTICA:

Día 2399 – Noche 2425

ANTIOQUEÑITA

Día 9035 – Tarde 7890

Paisa Lotto

0231