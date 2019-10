Tour de Francia 2020: Duelo de dos figuras del mismo equipo: el britanico Cris Froome y el colombiano Egan Bernal

–El Tour de Francia 2020 fue presentado este martes y desde ya se pronostica que el título no saldrá del equipo Ineos. En otras palabras, la pelea será entre el británico Cris Froome, tetracampeón de la prueba y su compañero de escuadra, el colombiano Egan Bernal, flamante campeón de 2019. Aún se desconoce cuál de los dos será el capo.

La nueva versión del Tour, que se cumplirá entre 27 de junio y el 19 de julio del año próximo con 21 etapas, está hecho para los escaladores y por supuesto, para los colombianos.

De las 21 etapas, 10 son de montañosa, hecho por el cual el colombiano Egan Bernal dijo que esto lo hace muy atractivo.

Su compañero de Ineos Cris Froome sostuvo que es el recorrido más difícil que he visto en los últimos años.

«Creo que es un Tour brutal, probablemente el más duro que he visto en los últimos cinco o seis años al menos», afirmó Froome.

Sin embargo, agregó: «Es genial: hay muchas oportunidades para que la clasificación general se desarrolle y los principales rivales se enfrenten».

Eso es lo que todos quieren ver. Debería ser una carrera emocionante, espero que cumpla con los mismos estándares que este año».

Froome no intervino en el Tour 2019 debido a una lesión.

En esta oportunidad el Tour comenzará en Niza.

“Será un Tour de Francia realmente duro. Será diferente sin una contrarreloj por equipo y solo una contrarreloj, con un final cuesta arriba. Creo que será un Tour diferente, uno que a la gente realmente le gustará, ya que creo que habrá muchos ataques en las subidas finales «, aseguró el zipaquireño Egan Bernal en la presentación del Tour en el Palacio de Congresos de París.

Bernal admitió que la única contrarreloj de la carrera, con un final de cumbre en La Planche des Belles Filles, es una ventaja para él frente a los circuitos más planos de los últimos años.

Añadió: «Para mí, es un poco mejor esta prueba contrarreloj que si fuera plana. Creo que los especialistas también serán buenos en este camino del tiempo: saben cómo hacer una buena contrarreloj incluso si es cuesta arriba. Todavía es una contrarreloj, pero para mí es mejor así ”.

“Es un desafío constante en todo momento. La escalada está más extendida de lo habitual y no tienen los escenarios clásicos en los Alpes o los Pirineos. Serán equipos fuertes, corredores fuertes y carreras fuertes. Realmente estoy deseando que llegue, creo que es fantástico.

“Creo que definitivamente se adaptará a nuestro equipo. Particularmente en el equipo de respaldo, tendrás que tener corredores versátiles realmente fuertes, muchachos que puedan escalar y andar en la parte delantera. Ese es uno de los elementos de nuestro equipo en el que somos realmente buenos. Por supuesto, con los muchachos que tenemos que pueden liderar el equipo, tenemos diferentes corredores que pueden hacerlo realmente bien en esta carrera ”.

El mensaje de Egan:

Parceros. Les digo algo? Trabajar duro, en silencio, y tener PACIENCIA… aveces es todo lo que se necesita. pic.twitter.com/D736dqIpuV — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) October 9, 2019

A su turno, Cris Froome consideró, ante todo, increíble estar de nuevo en el Tour.

“Dadas las lesiones que he tenido–afirmó–, creo que mucha gente habría visto un accidente que termina su carrera. Soy extremadamente afortunado de estar donde estoy ahora. Simplemente lo veo como una oportunidad tan increíble que tengo por delante ahora, que incluso estamos hablando de regresar para el próximo año».

También señaló:

“Todavía tengo un gran plato en la cadera en este momento. Esperemos que a finales de este mes lo eliminemos. A partir de ese momento, con suerte, las cosas deberían comenzar a mejorar aún más».

Los datos particulares del Tour 2020:

LO QUE DICE LA ORGANIZACIÓN

Sorpresas sin fin

Un arranque del Tour en el sur de Francia es toda una rareza que permite aventurarse desde el principio en puertos de montaña exigentes. El programa de la primera semana se distingue por su diversidad y por una buena dosis de montaña que no se limita a los puertos más famosos.

Los corredores entrarán muy rápido en materia y visitarán tres cordilleras en los ocho primeros días: los Alpes, el Macizo Central (al que volverán más adelante) y los Pirineos. El segundo día ya afrontarán dos ascensiones de más de 1500 metros, y el cuarto día sudarán de lo lindo en la llegada en alto de Orcières-Merlette. En la etapa de Laruns, descubrirán el puerto de la Lusette en la región de las Cevenas, enfilarán hacia el Mont Aigoual y acabarán por remontar el Col de la Hourcère. El denominador común de estas novedades: el elevado porcentaje de desnivel.

Ahora bien, no siempre hay que buscar las cumbres más nevadas para fomentar las hazañas de los escaladores. Puede que las llegadas inéditas en el Puy Mary y el Grand Colombier no logren rivalizar en altura con los gigantes de los Alpes y los Pirineos, pero la dureza de esas pendientes en la etapa de los Puys con meta en los montes Jura abrirá la puerta a que se creen distancias importantes. Una oportunidad que se hará más evidente en la línea de llegada del Col de la Loze, que con sus 2304 metros se erige como el tercer pico más alto de Saboya. Este puerto, inaugurado la primavera pasada para uso exclusivo de ciclistas, constituye el primer tramo de la futura Vía de los Tres Valles. No cabe duda de que la indomable carretera que sube desde Méribel será uno de los momentos decisivos del Tour de 2020.

Por último, la subida de La Planche des Belles Filles, que en muy poco tiempo se ha convertido en un clásico del Tour, adoptará un cariz distinto bajo el formato de contrarreloj para defender el Maillot Amarillo final o un puesto en el podio. Tras cruzar cuatro macizos montañosos de Francia, los Vosgos pondrán la guinda a la ronda gala.

EL TOUR POR ETAPAS

1. Niza – Niza, 156 kilómetros

2. Niza – Niza, 187

3. Niza – Sisteron, 198

4. Sisteron – Orcières-Merlette, 157

5. Gap – Privas, 183

6. Le Teil – Mont Aigoual, 191

7. Millau – Lavur, 168

8. Cazères-sur-Garonne – Loudenvielle, 140

9. Pau – Laruns, 154

– Descanso en La Charante Maritime

10. Ile d’Oleron – Ile de Ré, 170

11. Châtelaillon-Plage – Poitiers, 167

12. Chauvigny – Sarran, 218

13. Châtel-Guyon – Puy Mary, 191

14. Clermont Ferrand – Lyon, 197

15. Lyon – Grand Colombier, 175

– Descanso en Isère

16. La Tour-du-Pin – Villard-de-Lans, 164

17. Grenoble – Méribel, 168

18. Méribel – La Roche-sur-Foron, 168

19. Bourg-en-Bresse – Champagnole, 160

20. Lure – Planche des Belles Filles (CRI), 36

21. Mantes-la-Jolie – París, 122 kilómetros.