A finales de 2019 se creará la Agencia de Alimentación Escolar

Durante su visita a la nueva Institución Educativa ‘Gabriel García Márquez’, el Presidente Iván Duque Márquez anunció este miércoles que a finales del año el Gobierno Nacional creará la Agencia de Alimentación Escolar, la cual “va a garantizar que los recursos” lleguen a los comedores de los estudiantes y que no caigan en manos de contratistas corruptos.



“Con el Plan Nacional de Desarrollo estaremos creando a finales de este año la Agencia de Alimentación Escolar, que no es burocratismo, sino practicidad (…). Esta Agencia va a garantizar que los recursos lleguen a la alimentación de los niños y no se queden en los bolsillos de los contratistas, que, muchas veces, terminan dándoles un plato cualquiera y no la verdadera alimentación que se requiere para los niños”, afirmó el Jefe de Estado, desde el nuevo plantel que tendrá capacidad para 1.300 alumnos.

Al reconocer el apoyo del Congreso de la República para dar impulso a la iniciativa, el Mandatario resaltó que con la citada Agencia será posible “que tengamos el mejor seguimiento a las minutas alimenticias”.

Manifestó que también será posible señalar a los contratistas que incumplan, y subrayó que estas personas serán incluidas en “una lista negra”.

“No queremos permitir que se vuelva a abusar de la alimentación que deben recibir los niños de Colombia”, recalcó el Jefe de Estado.

El Presidente Duque, igualmente, aseguró que en lo corrido del Gobierno se ha incrementado el presupuesto para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) “en más de un 40 por ciento”, y agregó que el objetivo es mantener esa senda.

“Queremos que para el año 2022 tengamos 7 millones de niños recibiendo, a través del Programa de Alimentación Escolar, todos los micronutrientes”, que les permita potenciar sus capacidades y el aprendizaje, dijo el Mandatario.

Otros logros en educación

Al reiterar el compromiso del Gobierno con la educación del país, el Jefe de Estado mencionó algunos de los logros en ese sector.

“Este Gobierno cree que la mejor manera de transformar a nuestro país empieza desde la atención integral en edad temprana. Queremos duplicar el número de niños que reciben esa atención integral en la primera infancia, pasar de uno a dos millones de niños con esa atención integral, con el apoyo del Ministerio de Educación y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, indicó.

Así mismo, sostuvo que este Gobierno “está comprometido con duplicar el número de niños que van a la jornada única escolar, pasando del 12 al 24 por ciento”.

De la misma manera, dijo que una de las “grandes apuestas de este Gobierno” es que los estudiantes colombianos salgan de los colegios con la doble titulación y formados para el empleo.

“En 14 meses son más de 145.000 los estudiantes que ya se han graduado en una mano con el título de bachiller, y en la otra con el título de técnico”, lo cual es posible gracias a una alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Finalmente, el Jefe de Estado también puso de presente el plan de gratuidad en la universidad pública, con el fin de apoyar a las familias de escasos recursos.

“En solo 14 meses llevamos 67 mil jóvenes de familias de escasos recursos, que están llegando gratuitamente a la universidad pública de Colombia. Este año cerraremos con 80 mil jóvenes en el programa Generación E y, óigase bien, vamos a llegar a 334 mil jóvenes en agosto del 2022 para cerrar las brechas”, concluyó el Mandatario.