EE.UU.: Presidente Trump afirma que no es problema de su país si Turquía invade Siria

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, afirmó este miércoles que no es problema de su país si Turquía entra en Siria, donde Ankara ha lanzado una operación militar contra las milicias kurdosirias.

«Si Turquía entra en Siria es entre Turquía y Siria. No es nuestro problema», dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde hoy recibió a su homólogo italiano, Sergio Mattarella.

El presidente estadounidense defendió la retirada de las tropas de Estados Unidos del territorio sirio. «No somos un agente policial. Ya es hora de que nos vayamos a casa», dijo Trump.

No obstante, Trump negó haberle dado al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, «luz verde» para lanzar operaciones contra grupos kurdos en el norte de Siria.

«La decisión del presidente Erdogan no me sorprendió porque él quería hacer eso hace mucho tiempo», dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. «Yo no le di luz verde», añadió.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo, tienen previsto llegar a Turquía en las próximas horas para promover un alto el fuego.

Al respecto, Trump aseguró que Estados Unidos está intentado que Turquía haga lo correcto: «Queremos ver guerras finalizadas», subrayó.

A su juicio, «los kurdos están mucho más seguros ahora. Ellos saben cómo luchar. No son ángeles».

Estados Unidos se implicó en la guerra en Siria en septiembre de 2014, meses después de que el grupo terrorista Estado Islámico (EI) proclamara un califato en este país y en Irak.

Su participación en el conflicto ha sido en el marco de la coalición internacional contra el EI, que Washington lidera y que ha colaborado con las milicias kurdo-sirias sobre el terreno para derrotar a los yihadistas.

Turquía lanzó una ofensiva contra esas milicias, que considera terroristas, el pasado 9 de octubre, días después de que Estados Unidos anunciara la retirada de sus soldados del territorio sirio.

Este miércoles, el Gobierno turco confirmó que Erdogan se reunirá mañana, jueves, con Pence y Pompeo, pese a que anteriormente había dicho que no hablaría con ellos porque no son sus homólogos.

Entre tanto, el presidente Trump ha dicho este miércoles también que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda activa en Turquía, puede ser una «mayor amenaza terrorista» que el grupo radical EI. De hecho el PKK se encuentra dentro del listado de organizaciones terroristas de Turquía y Estados Unidos.

Tropas sirias atacan

Las tropas del régimen sirio junto a soldados rusos entraron este miércoles en Kobane, ciudad kurdo-siria en la frontera con Turquía, como consecuencia de un acuerdo alcanzado entre Damasco y las autoridades kurdas para contener la ofensiva de Ankara, según una ONG.

«Las fuerzas del régimen han entrado en la ciudad de Kobane acompañadas de tropas rusas», indicó el director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman.

Un habitante de la ciudad indicó que había visto penetrar un convoy militar ondeando la bandera siria y del que formaban parte ocho camiones.