Falleció la alcaldesa de La Mesa, Mercedes Rodríguez González

La Oficina de Comunicaciones de La La Mesa, comunicó el fallecimiento de Mercedes Rodríguez González, Alcaldesa del municipio, quien falleció este miércoles 16 de octubre, a las 3:02 pm en la ciudad de Bogotá, después de luchar intensamente durante 10 meses, contra un cáncer que hoy le ganó la batalla.

Como Alcaldesa, trabajó con tanto tesón, que no tenía sábados, domingos, ni festivos para descansar. Las horas del día no le eran suficientes para alcanzar las metas que se trazó y aún en su convalecencia no paró en su esfuerzo, buscando siempre cómo cumplirle a su gente.

En el plano más íntimo, el familiar, su hogar compuesto por su esposo Luis, sus hijas Laura y Camila y su suegro José, representaron para ella el amor más puro y noble. Su otra versión, por quienes se esforzó para hacer lo mejor posible todo lo que se propuso y quienes siempre la acompañaron en cada paso que dio.

En la tierra, consuelo a su familia, allegados y colaboradores.

Que en Paz Descanse, Alcaldesa. «Juntos Sí Podemos»