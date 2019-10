Naciones Unidas y Alcaldía abren espacios en Plazas de Mercado a campesinos que sustituyeron cultivos ilícitos

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- y la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto para la Economía Social – IPES –, firmarán un memorando de entendimiento para beneficiar a productores campesinos de Colombia.

La firma se llevará a cabo el 16 de octubre, a las 12:00 m., en las instalaciones de la Plaza Distrital de Mercado Doce de Octubre, ubicada en la localidad de Barrios Unidos, Cra. 51 No. 72-13.



El memorando de entendimiento facilitará a más de 50 organizaciones de campesinos que sustituyeron los cultivos ilícitos, un espacio en las Plazas Distritales de Mercado 12 de Octubre, 20 de Julio y Fontibón, para que ellos a través de un Contrato de Uso de Aprovechamiento tengan acceso a estas zonas y puedan comercializar productos complementarios a la oferta que hoy no tienen estos espacios. Asimismo, serán fortalecidas y se harán competitivas sus plataformas comerciales.



Por otro lado, cerca de 180 productores que comercializan sus alimentos en los mercados campesinos de las Plazas Distritales de Mercado serán capacitados y fortalecidos en temas sanitarios, lo que les facilitará el acceso al registro ante el INVIMA para la venta de sus productos como lo exige la ley.



Es así como estas y otras acciones que plantea el memorando de entendimiento harán que las Plazas Distritales de Mercado tengan productos con el sello de Desarrollo Alternativo otorgado por el Gobierno de Colombia y UNODC, el cual destaca los productos agropecuarios y agroindustriales resultado de apuestas por la legalidad y la paz.



“Esta es una alianza que nos permite aportarle a la internacionalización de nuestras Plazas Distritales de Mercado, de hacerlas más competitivas. Con esto haremos que los comerciantes reciban fortalecimiento y asistencia técnica a través de cooperación internacional. Todos nos vamos a beneficiar; los productores van a estar en las Plazas de Mercado Distritales, nosotros ampliaremos la oferta de productos que no teníamos en estos espacios. Y por último tendremos la posibilidad de fortalecer a nuestros productores campesinos en temas sanitarios y normativos para que accedan a todos los permisos de comercialización”, afirmó María Gladys Valero, directora general del IPES.



La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- tiene el mandato de trabajar con los Estados y la sociedad civil para prevenir que las drogas y el delito amenacen la seguridad, la paz y las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos.

Su representante, el señor Pierre Lapaque, señaló: “Esta alianza permitirá promover la prosperidad y competitividad de las comunidades que han sido afectadas por la problemática de los cultivos Ilícitos y que hoy le apuestan a economías lícitas y sostenibles respaldadas por el sello de Desarrollo Alternativo”.



El IPES realiza este convenio con UNODC con el objetivo de cumplir la misión de administrar y desarrollar acciones de consolidación del Sistema Distrital de Plazas de Mercado para el mejoramiento continuo de los sistemas de abastecimiento de alimentos en coordinación con los departamentos y/o municipios productores, potenciando la comercialización de los productos, reduciendo el proceso de intermediación para contribuir al equilibrio entre comprador y productor y así apuntarle a la potencialización de los mercados campesinos.



Este memorando de entendimiento permite la reconstrucción del tejido social en las comunidades que optaron por sustituir cultivos ilícitos y le apostaron a la legalidad y el desarrollo comercial.