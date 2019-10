Shakira se une a Camilo y Pedro Capó en nueva versión de «Tutu»

La increíble colaboración nació cuando la barranquillera publicó un video en redes cantando «TuTu” y preguntó a un emocionado Camilo si podrían grabar una versión remix del tema que tiene al todo el mundo cantando.

Así, sin más trámites que juntar tres de las voces más reconocidas en la actualidad, hoy ve la luz la versión de un tema que, desde su lanzamiento el pasado 9 de agosto, ha recibido certificación de Oro en España, Argentina y Colombia, Platino + Oro en México y Perú; y Platino en los Estados Unidos. Asimismo, «TuTu» ha contado más de 300 millones de reproducciones, 176 millones de visualizaciones en todo el mundo, se ha mantenido en la lista Global Top 50 de Spotify desde su entrada solo 5 días después de su lanzamiento, figura en el Top 10 de videos más vistos de YouTube, en la lista Top 50 de Spotify en más de 18 países y en el Top 100 de Apple en 21 países, entre otros logros.

Y es que a tan solo dos meses de su lanzamiento, el segundo sencillo de Camilo, que compuso la canción para su prometida Evaluna Montaner junto al ganador del Latin GRAMMY® Pedro Capó, se ha consolidado como un éxito a nivel mundial incluso despertando las ganas de Shakira de participar en ella.



La maravillosa colaboración ha evolucionado a velocidad relámpago después de que el 5 de octubre las redes sociales de ambos artistas colapsaran de peticiones por una versión con la voz de la colombiana. En ese momento Camilo expresó emoción, agradecimiento y deseo por la participación de la artista: “Esto tiene que ser mentira. ¡¡Estoy en shock!! ¡¡Esto significa el universo entero para mí!! ¡Algún día haremos algo juntos! LO DECLARO!”, dijo el joven artista sin esperar que Shakira respondiera que le encantaría hacer un remix y Camilo entonces firmara: “Es tuya”.

Además, en su cuenta de Instagram, Camilo subió el “post” de la cantante con esta anécdota: “Después de saltar por toda la casa y haberle mandado este video a mis papás, a mi hermana, a mi novia y al resto de gente que conozco jajajaja tengo que decirles que no lo puedo creer… Cuando cumplí 7 años, mi papá me llevó a una tienda de casettes, y me regaló “DÓNDE ESTÁN LOS LADRONES”. Desde ese momento y hasta hoy Shakira es en mi mente sinónimo de grandeza y de excelencia…Y bueno… que subió un post cantando mi canción y casi me desmayo… chao”.

Por su parte Pedro Capó expresó que “es una bendición ver el crecimiento bonito de «TuTu». Me siento feliz y honrado de poder convivir en la misma canción con gente tan talentosa y de alta vibración como lo son Shakira y Camilo, «Como diría un gran amigo… la manada siempre se junta”.

Camilo, tras una gira promocional en España la semana pasada, continuará su gira promocional en Estados Unidos y Latinoamérica. Por su parte, Shakira estrenará este 13 de noviembre el largometraje de su concierto Shakira In Concert: El Dorado World Tour en más de 2,000 salas y 65 países, con funciones de repetición el 15 de noviembre en América Latina y el 17 de noviembre en Estados Unidos. Además, la colombiana anunció que se presentará en el Super Bowl LIV Halftime el 2 de febrero de 2020.