«Sweet Child O’ Mine» de Guns N’ Roses alcanzó récord histórico en YouTube

El sencillo N° 1 ‘Sweet Child O’ Mine’ de Guns N’ Roses es oficialmente el primer video de los 80s en llegar al Billion Views Club de YouTube.

Este es un nuevo en una segunda década para la banda cuyo video ‘November Rain’, de 1992, batió récords en 2018 como el primer, y hasta ahora único, video de los años 90 en alcanzar mil millones de visitas.

Guns N’ Roses cautivó al mundo entero con el lanzamiento de ‘Appetite For Destruction’ el 21 de julio de 1987, que sigue siendo el álbum debut más vendido de EEUU, con más de 30 millones de copias a nivel mundial. El éxito continuo de la banda en la gira mundial ‘Not In This Lifetime’ ahora la convierte en el cuarto lugar en la lista de las giras más exitosas en la historia de la música en sus primeros dos años sin signos de desaceleración.

El poder de permanencia de Guns N’ Roses es innegable. Con más de 6.7 millones de suscriptores de YouTube y videos récord a lo largo de dos décadas, la banda y su música continúan inspirando. Los fanáticos de rock del mundo han hecho de sus videos un clásico, convirtiéndolos en uno de los 200 artistas más vistos de 2019 a nivel mundial en YouTube.

¿Buscas más estadísticas sobre el éxito que han tenido estos iconos del rock en YouTube? Más abajo puedes encontrar algunas estadísticas interesantes sobre las vistas de video de Guns N’ Roses, seguidas de los 5 mejores videos de los años 80 y 90.

Métricas de Guns N’ Roses:

‘November Rain’ de Guns N’ Roses es el único video musical de los 90s dentro del Billion Views Club de YouTube.

‘Sweet Child O’ Mine’ de Guns N’ Roses es el primer video musical de los 80s en entrar al Billion Views Club de YouTube.

Guns N’ Roses tiene más de 6.7 millones de suscriptores en su canal oficial. Las visualizaciones diarias dentro de su canal en promedio han sido de 3.1M durante 2019.

Guns N’ Roses está dentro del top 200 de los artistas más vistos en el mundo durante este año.

Guns N’ Roses ha conseguido más de 895M reproducciones en 2019, alcanzando números importantes en países como: Estados Unidos (163M), Brasil (117M), México (112M), Argentina (48M) y Colombia (37M).

El video musical oficial de ‘Sweet Child O’ Mine’ ha tenido un promedio de 590 mil visualizaciones diarias en 2019.

Top cinco – videos musicales por década (1980 – 2019).

*Los marcados con asterisco forman parte del Billion Views Club de YouTube.

1980s

*Guns N’ Roses – Sweet Child O’ Mine (Official Music Video) – 1B

a-ha – Take On Me (Official Music Video) – 944M

Cyndi Lauper – Girls Just Want To Have Fun (Official Video) – 786M

The Police – Every Breath You Take (Official Music Video) – 700M

Michael Jackson – Billie Jean (Official Music Video) – 694M

1990s

*Guns N’ Roses – November Rain – 1.2B

Nirvana – Smells Like Teen Spirit (Official Music Video) – 968M

The Cranberries – Zombie (Official Music Video) – 962M

Whitney Houston – I Will Always Love You (Official Music Video) – 860M

4 Non Blondes – What’s Up (Official Video) – 765M