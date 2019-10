Apca Transmimetro construirá y operará la primera línea del metro para Bogotá

En una ceremonia con presencia del presidente Iván Duque y la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, se dio a conocer que el consorcio Apca Transmimetro será el encargado de construir y operar el metro de Bogotá durante los primeros 20 años de funcionamiento.

El anuncio no es menor, ya que después de más de 70 años de idas y venidas, por fin esta alternativa de movilidad se ve clara en el panorama de la ciudad capital. De acuerdo con estimaciones de la empresa Metro de Bogotá, movilizará a aproximadamente un millón de pasajeros diariamente.

Los más emocionados por este hecho son los ciudadanos que celebraron que luego de tantos años de espera Bogotá tenga un sistema de transporte ágil y moderno, como lo merece.

El presidente de la República, Iván Duque, señaló que la adjudicación de la Primera Línea del Metro de Bogotá, que hoy se hizo realidad, representa desarrollo, generación de oportunidades y competitividad para la capital colombiana.

“Es un verdadero honor estar en este hecho histórico para Colombia y para Bogotá. Aquí no hay carreta, acá empieza el verdadero Metro anhelado por una ciudad durante décadas y me complace trabajar en equipo, me complace que el Gobierno Nacional trabaje con Bogotá con el propósito de servirle a todos los habitantes”, destacó el mandatario colombiano.

El presidente recordó que esta es una obra emblemática con 23.9 Kilómetros y 16 estaciones que va a beneficiar a 9 localidades de la ciudad directamente y que además viene acompañada de troncales alimentadoras, convirtiéndolo en un proyecto integral.

El grupo conformado por las empresas China Harbour Engineering Company Limited (Chec) y Xi’An Metro Company Limited (hoy, Xi’An Rail Transportation Group Company Limited), apoyadas por las brasileras CRRC Changchun Do Brasil Railway Equipamentos e Servicos y la filial española de la canadiense Bombardier, como subcontratistas, realizó la oferta más económica para la ciudad y cumplió con todos los requisitos de la Licitación Pública Internacional.

Tengo hoy la honrosa tarea de comunicarles el resultado final de este proceso de selección del concesionario que va a construir, proveer los equipos y trenes y operar y mantener durante 20 años la Primera Línea del Metro de Bogotá”, anunció el gerente general de la Empresa Metro de Bogotá, ingeniero Andrés Escobar Uribe, este jueves, al comenzar la ceremonia donde se proclamó oficialmente el nombre de concesionario.