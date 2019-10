La Corte Constitucional y las razones que tuvo para tumbar la ley de financiamiento

–El hecho de que la Cámara de Representantes votara el 19 de diciembre del año pasado un texto sobre la ley de financiamiento, sin conocer los cambios que le había hecho el Senado la noche anterior, violó los principios de publicidad y consecutividad.

Así lo estableció la Corte Constitucional en su fallo sobre las motivaciones que tuvo para tumbar la ley de financiamiento.

El alto tribunal argumenta errores de trámite insubsanables.

“Se violó el principio democrático, en tanto no se dio una deliberación racional de la ley, no se respetó el pluralismo, ni los derechos de las minorías y no se garantizó el control ciudadano”, aseguró la Corte.

La Corte Constitucional estableció que el texto que había aprobado el Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso después de que lo aprobó la Cámara, lo que demuestra que los representantes no tuvieron un mecanismo certero para conocer el texto definitivo cuando lo votaron.

A continuación reproducimos en su totalidad los pronunciamientos de la Corte al echar abajo la ley de financiamiento: