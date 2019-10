Registraduría hace llamado a jurados de votación designados para que acudan a capacitaciones

La Registraduría Distrital hace un llamado a los ciudadanos que fueron designados jurados de votación en Bogotá el próximo 27 de octubre para que acudan a la capacitación gratuita que ofrece la entidad, a fin de prestar un óptimo servicio.

En Bogotá, de los 112.470 ciudadanos designados para prestar el servicio, 38.691 han acudido al parqueadero verde de Corferias (calle 25 #33-60) para participar en las capacitaciones. Las jornadas de instrucción se desarrollan en cuatro sesiones al día: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., de 2:00 p.m. a 4:00 p.m y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

¿Cómo consultar si fue designado jurado de votación?

La Registraduría Nacional del Estado Civil está enviando mensajes de texto a los colombianos designados para prestar el servicio, además habilitó la opción “Infovotantes” en su página web www.registraduria.gov.co para que la ciudadanía haga las consultas correspondientes.

También podrá consultar a través de la aplicación móvil “Infovotantes 2019”, disponible para la descarga en tecnología iOS y Android; en las oficinas de Talento Humano, o en los listados publicados en las alcaldías de cada localidad.

Es importante recordar que el artículo 105 del Código Electoral establece que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación; además, prestar el servicio genera un día de descanso compensatorio remunerado, que podrá ser reclamado al empleador dentro de los 45 días siguientes a la prestación del servicio.