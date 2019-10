Candidatos a alcaldías y gobernaciones se rajan en programas de gobierno; desconocen cómo van a financiarlos

–De acuerdo con un estudio realizado por la Misión de Observación Electoral, MOE, los programas de gobierno que prometen los candidatos a alcaldías y gobernaciones no tienen bases reales y además, la mayoría desconoce de dónde saldrán los recursos para ejecutar o cumplir los planes de desarrollo. En otras palabras, no tienen forma de cumplir sus promesas de campaña.

La MOE indica que se analizaron 176 programas de gobierno de los candidatos y candidatas a las 32 gobernaciones del país y 253 de personas candidatizadas a gobernar las 32 capitales departamentales.

El 52% de los candidatos a las gobernaciones del país se rajan en propuestas de inclusión de género.

Hay 8 departamentos donde se presentan las mayores falencias, tanto en los Programas de Gobierno de Alcaldías como de Gobernaciones.

En el marco de los comicios que tendrán lugar el 27 de octubre, la Misión de Observación Electoral -MOE-, en su interés de identificar el estado de los programas de gobierno de candidatos a Gobernaciones y Alcaldías de capitales de departamento, ha llevado a cabo una revisión de estos documentos programáticos, con el fin de evaluar su contenido respecto a categorías de análisis previamente establecidas.

Estos programas fueron evaluados en cinco categorías expuestas por el Departamento Nacional de Planeación y una categoría adicional puesta por la MOE.

Estas 6 categorías recibieron una calificación dependiendo de la profundidad y el grado de desarrollo de cada una en los Programas de Gobierno. Los niveles de calificación fueron: cumple; cumple parcialmente; Incompleto; superficial y; no cumple.

Categorías

Diagnóstico: Esta categoría indaga por el análisis general sobre la situación actual en la que se encuentra la Entidad Territorial a la cual aspira el candidato.

Plataforma ideológica: Estudia la coherencia entre valores y principios compartidos por la colectividad del partido, movimiento político o de ciudadanos que respalda al candidato.

Visión compartida de desarrollo: Aquí lo que se analiza es la hoja de ruta que propone el candidato para la población que desea administrar.

Estrategias y programas bandera: Aquí lo que analiza son las propuestas y compromisos que le apuestan al desarrollo de la Entidad Territorial durante el período de gobierno.

Situación financiera: En esta categoría la MOE analizó las posibles fuentes de financiación que proporcionarán recursos para ejecutar las propuestas y compromisos establecidos.

Inclusión de género: Se hace un estudio sobre los objetivos para la inclusión de las mujeres y de la población LGTBI en las políticas públicas que se planean ejecutar en la entidad territorial.

Resultados encontrados

La revisión de los 429 Programas de Gobierno totales, cada uno con sus respectivas 6 categorías, nos arroja un total de 2.574 categorías analizadas.

En general, lo encontrado en la presente investigación no son resultados alentadores: el 32.8% de las categorías analizadas se encuentran en el nivel más bajo de calificación( No cumple), razón sumamente preocupante, ya que una tercera parte de todas las categorías no aparecen siquiera en los Programas de Gobierno de los candidatos y candidatas a los cargos más importantes de autoridades locales.

Hay ocho departamentos donde se presentan las mayores falencias, tanto en los Programas de Gobierno de Alcaldías como de Gobernaciones, pues en estas regiones el porcentaje acumulado de los dos niveles más bajos de calificación superó el 60%.

Resultados por categoría en departamentos

En este aparte se ponen los departamentos donde tanto los Programas de Gobierno de Alcaldías como Gobernaciones coinciden en falencias en cada una de las categorías de análisis del estudio.

Diagnóstico: Los departamentos que más problemas tienen en esta categoría son: Amazonas, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Vaupés.

Plataforma ideológica: Los departamentos que más problemas tienen en esta categoría son: Arauca, Atlántico, Boyacá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, Nariño, Risaralda, Santander, Tolima, Vaupés, Vichada.

Visión compartida de desarrollo: Los departamentos que más problemas tienen en esta categoría son: Antioquia, Atlántico, Cesar, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, Quindío, San Andrés, Sucre, Tolima y Vaupés.

Estrategias y programas bandera: Los departamentos que más problemas tienen en esta categoría son: Amazonas, Chocó, Córdoba y Vaupés.

Situación financiera: Los departamentos que más problemas tienen en esta categoría son: Amazonas, Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba y Guainía.

Inclusión de género: Los departamentos que más problemas tienen en esta categoría son: Amazonas, Cesar, Córdoba, Putumayo, Quindío, Vaupés y Vichada.

Resultados por categoría en las principales ciudades capitales

La Misión de Observación Electoral -MOE- analizó todos los programas de gobierno de candidatos y candidatas a las 30 ciudades capitales en el país, más Bogotá D.C. y Providencia y Santa Catalina.

Lo encontrado muestra que la mayoría de las personas candidatizadas a Alcaldías no tienen en cuenta el diagnóstico del municipio (50.2%), no proponen una visión de desarrollo para sus ciudades (68.3%), no saben de dónde van a sacar recursos para cumplir con sus promesas (56%) ni tienen propuestas reales que incluyan a mujeres y población LGBTI.

SIN REPORTAR INGRESOS Y GASTOS

De otro lado, la MOE indicó que hasta la fecha, un total de 9.929 candidatos de 117.822 inscritos han reportado ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras, lo que equivale al 8,4%. Estos reportes corresponden a 6.860 candidatos a Concejo (7,2% de un total de 95.487 inscritos), 1.176 candidatos a JAL de 13.389 (8,8%), 1.252 candidatos a Alcaldía de 5.187 (24%), 529 candidatos a Asamblea de 3.583 (14,8%) y 112 candidatos a Gobernación de 176 (63,6%).

Adicionalmente, los reportes de ingresos suman un total de $116.096.210.519, mientras que los reportes de gastos corresponden a $74.137.801.032, es decir, se presenta una diferencia de $41.958.409.488.

445 candidatos han reportado gastos, pero no ingresos: 307 candidatos a Concejo de 95.487 inscritos (0,3%), 97 candidatos a Alcaldía de 5.187 (1,8%), 20 candidatos a Asamblea de 3.583 (0,5%), 15 candidatos a JAL de 13.389 (0,1%) y 6 a Gobernación de 176 (3,4%).

Ningún candidato a la Gobernación de Amazonas (7) ni Tolima (4) ha reportado gastos en el aplicativo.

Ningún candidato a la Alcaldía de Leticia (10) ha reportado ingresos. Por otro lado, ningún candidato a la Alcaldía de Mocoa (7) ha reportado gastos.

Reporte por Partido Político

De los partidos políticos con personería jurídica, Centro Democrático ha sido el partido que más gastos e ingresos ha reportado en el portal ‘Cuentas Claras’, con 28,3% y 30% respectivamente.

De los 109.719 candidatos avalados por Partidos Políticos, 8.615 han reportado ingresos o gastos, cifra que equivale al 8%.

Del total de candidatos inscritos en coalición (5.677), 1.093 han reportado información en el aplicativo, es decir, el 19%.

De los 2.426 candidatos avalados por firmas (Grupos Significativos de Ciudadanos), 221 han reportado ingresos o gastos, lo que corresponde al 9%.