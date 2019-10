Fuera de peligro niña de Cáqueza años con grave trastorno de sueño

Especialistas del hospital Santa Clara mejoraron la calidad de vida de una niña de 7 años proveniente del municipio de Cáqueza (Cundinamarca), quien en varias oportunidades estuvo al borde de perder la vida por un delicado trastorno de sueño, que detenía su respiración.

A la menor de edad se le practicó una polisomnografía del sueño (prueba para diagnosticar los trastornos del sueño), descubriendo que la niña presentaba síndrome de apnea grave, situación que le provocaba roncar demasiado y pausas respiratorias durante la noche, acción que a diario comprometía su oxigenación poniendo en peligro su vida.

De acuerdo con Mariana Saltos Cristiano, médico especialista en medicina de sueño de la Subred Centro Oriente, “en Bogotá, por la altura un niño debe saturar más del 90%, esta pequeña paciente no llegaba ni al 40%; cuando no hacía apnea su saturación no subía más del 80%”.

Otro factor que presentó la niña al momento de llegar al hospital Santa Clara fue el sobrepeso, físicamente tenía el cuello muy corto, su papada lo cubría al abrir la boca, la lengua estaba hacia adelante y cuando ella se acostaba no podía respirar, ni practicar en su colegio educación física.

“Decidimos intervenir colocándole un sistema que introduce aire a presión, un dispositivo de alta tecnología. Además, la obstrucción del tórax y nariz era del 100%, no podía respirar por la nariz, tenía dificultades en su lenguaje porque no entraba aire por su nariz, se decidió practicarle una turbinoplastia, que consiste en reducir el tamaño de los cornetes y retirar las amígdalas” afirmó la galena.

El post operatorio ha sido exitoso, la niña ya puede dormir y mejoró su condición de hablar. De esta manera la Subred Centro Oriente sigue evidenciando su compromiso por brindar atención en salud, con altos estándares de calidad y de manera oportuna, a los usuarios que acudan a las unidades que hacen parte de la Entidad.