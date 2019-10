Galeón San José: Colombia y España rechazan explotación comercial del mítico naufragio

Las declaraciones se dieron al término de la reunión con la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez, a la que asistieron también el Ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell; el Embajador en Colombia, Pablo Gómez de Olea; y el Subsecretario de Estado, Juan Pablo de la Iglesia.

“Me parece fundamental la posición del nuevo Gobierno de Colombia de considerar los restos que hay bajo el mar como patrimonio histórico y no como bienes mercantilizables. Decisión que está en la línea de todas las convenciones internacionales del patrimonio histórico y en la práctica del conocimiento y la investigación como la conservación y difusión pública de los países más avanzados”, afirmó hoy el Ministro de Cultura de España, señor José Guirao.

El Jefe de la Cartera de Cultura del país ibérico, señaló que “lo que ha hecho el Gobierno de Colombia con este cambio de posición, no solo lo compartimos, sino que lo celebramos porque, además, tiene un valor de ejemplaridad para otros países del entorno dentro de la comunidad iberoamericana que puedan tener la tentación de tener esa idea que siempre viene de intereses mercantilistas de grandes empresas que son foráneas, que no son de nuestros países y que todos sabemos de dónde vienen, de que cuando hay valor económico fácil, ya el patrimonio es secundario. El patrimonio es el primero, está por encima de cualquier otra consideración, y, lo que ha hecho hoy Colombia, es cambiar una mentalidad de que ciertos objetos del patrimonio por estar hechos en metales preciosos que se pueden mercantilizar, no tienen valor patrimonial, tienen el mismo que cualquier otro”.

“La posición de Colombia no solo es buena para Colombia, para su concepto de lo que es el patrimonio y dignifica enormemente esa posición, sino también tiene un valor de ejemplaridad para los países de la comunidad iberoamericana, de nuestro entorno que pudieran tener la tentación de caer en la tentación de considerar que estos restos de naufragio no son patrimonio sino objetos mercantiles que salen al mercado para que se enriquezcan unos pocos y no para que los disfruten los ciudadanos de estos países, en primer lugar, en este caso Colombia y luego toda la comunidad internacional”.

Es fundamental –dijo- “que la gente entienda que esto no se trata de tesoros para vender o mal vender en el mercado, sino que se trata de un patrimonio histórico fundamental para conocer nuestra historia, para conservarla y que lo disfruten los ciudadanos”.

Asimismo, indicó, que “Colombia se suma al grupo de países avanzados en el mundo -que no son tantos-, que consideran el patrimonio como un bien de toda la comunidad y no como objetos mercantilizables para el enriquecimiento de unos pocos”.

Como ministro de Cultura de España –reiteró- “agradezco y celebro este cambio de posición que nos permitirá a los dos países, colaborar conjuntamente en lo que más importa, que es el conocimiento en el avance científico en el patrimonio”

El Ministro Guirao, hizo énfasis en que “la comunidad arqueológica internacional comparte que el primer deber es el deber del conocimiento”.

Al referirse a la comunidad arqueológica y científica mundial, explicó que primero prima la investigación, saber en qué consiste ese patrimonio, cómo está. Luego la conservación; “primero conocer, segundo conservar en las mejores condiciones y tenemos tecnología suficiente para conservar todos los restos patrimoniales por difícil que sea su estado de conservación y tercero es difundir y que lo disfruten los ciudadanos”

“Primero investigar y conocer. Segundo conservar. Tercero difundir y cuarto, disfrute de la ciudadanía primero nacional y luego internacional a través del turismo. En esas cuatro posiciones todas tiene el mismo valor, aunque hay un orden jerárquico distinto”, concluyó.