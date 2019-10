López Obrador respaldó decisión de liberar a hijo de «El Chapo»; estaban en riesgo muchas personas, dijo

–El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán la adoptó su gabinete de seguridad –secretarios de Defensa, Marina y Seguridad Pública– y admitió que él la respaldo para evitar muchas muertes: «Estaban en riesgo muchas personas».

En la conferencia matutina, desde la capital de Oaxaca, donde realiza una gira de trabajo, López Obrador expresó que «no se puede apagar el fuego con el fuego”.

Añadió que no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas, y añadió que «esta fue la mejor decisión».

“Estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. Se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso”, precisó el mandatario.

“Yo avalé esa decisión porque se tornó muy difícil la situación”, puntualizó López Obrador.

“No queremos muertos, no queremos la guerra. Esto le cuesta trabajo entenderlo a muchos La anterior estrategia convirtió al país en un cementerio, lo he dicho una y mil veces. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, señaló López Obrador, quien advirtió que esto no implica fragilidad del Estado.

“No hay impunidad porque no hay contubernio entre delincuencia y autoridades. Sobre si se demostró debilidad del Estado es más que nada una conjetura de los expertos, sobre todo de nuestros adversarios. Los conservadores no van a estar contentos con nada», complementó.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, una patrulla de la Guardia Nacional, integrada por unos 30 miembros, realizaba un patrullaje de rutina en el fraccionamiento de Tres Ríos, en Culiacán, cuando, en torno a las 15.30 fueron agredidos desde una vivienda.

Los militares repelieron el ataque y tomaron el control de la vivienda. Dentro había cuatro personas. “Se identificó a uno como Ovidio Guzmán”, aseguró Durazo. Antes de publicarse el mensaje del secretario, comenzó a circular una foto de Guzmán presuntamente después de su arresto.

Tras tomar el control de la vivienda, varios grupos rodearon la misma “con una fuerza mayor que la de la patrulla”, explicó Durazo.

“Al mismo tiempo, otros grupos realizaron acciones violentas contra la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad generando una situación de pánico”, incidió. Ante esta situación, el secretario aseguró que se acordó “suspender acciones” para salvaguardar a la sociedad de Culiacán, una ciudad de 800.000 personas, sin aclarar si eso implicaba la liberación del detenido, como así fue.

Ovidio Guzmán López, alias «El ratón», es fruto del matrimonio de El Chapo Guzmán —recluido en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos después de haber sido condenado a cadena perpetua en julio— y Griselda López.