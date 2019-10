Cotelco hace un llamado al Congreso para tramitar y aprobar nuevo proyecto de Ley de Financiamiento

Ante la decisión de la Corte Constitucional de declarar la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, el presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia – Cotelco, Gustavo Adolfo Toro, propuso al Congreso de la República, en el marco del Congreso Nacional de la Hotelería 2019, tramitar y aprobar el nuevo proyecto de la Ley de Financiamiento en bloque y así poder cumplir con el plazo de la Corte para comience a regir desde el primero de enero del 2020.

“Desde Cotelco queremos manifestarle nuestro apoyo en este trámite, convencidos como usted, de que una menor carga tributaria para las empresas redundará en más empleos y desarrollo económico para el país. Sería importante, señor Presidente, que este proyecto se tramitara en bloque. Ojalá no se abra el espacio para una discusión que evite cumplir con el plazo, del 31 de diciembre de 2019, que otorgó la Corte Constitucional para el nuevo trámite”, indicó el presidente ejecutivo de Cotelco.

Y agregó: “la decisión de la Corte Constitucional de declarar la inexequibilidad de esta Ley, es un duro golpe no solo para los propósitos que usted planteó en su programa de Gobierno, sino para la estabilidad jurídica y económica del país. No obstante, la Corte ha respetado las situaciones jurídicas consolidadas y ha dejado abierta la puerta para que se vuelva a tramitar esta Ley.

El presidente de Cotelco de igual manera manifestó el apoyo de todo el sector hotelero para subsanar el vicio constitucional que la Corte Constitucional señaló en la Ley de Financiamiento.

“Presidente, usted en este Congreso Nacional de la Hotelería, está en medio de 920 amigos, que se sienten orgullosos de la representación que hace de nuestro país y del compromiso que tiene con la industria. En estos momentos difíciles lo estamos acompañando. Todos los empresarios acá reunidos estamos cerrando filas con el Gobierno para apoyarlo en lo que deberá ser el trámite de esta nueva ley de financiamiento que ha sido tan importante para el empresariado y la hotelería colombiana”, enfatizó Toro.

Por su parte el señor Presidente de la República resaltó que la decisión de la Corte Constitucional sobre Ley de Financiamiento se tomó de forma, más no de fondo, por lo que en medio del apoyo del sector hotelero para tramitar nuevamente la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República, resaltó los beneficios que ha generado el articulado a la industria.

“Necesitamos que la Ley de Financiamiento se mantenga porque ha sido también una ley para el desarrollo hotelero de Colombia, que extendió los beneficios por 20 años más y que además busca que Colombia tenga más competitividad y extiende los beneficios también de los centros de convenciones y a los parques temáticos”, dijo el Presidente de la República, Iván Duque Márquez.

“Pensando en una integración en procura del turismo, sea esta la ocasión para decirles que se acatan desde luego los fallos de la Corte, pero también hay una ventaja, y es que el pronunciamiento de la corte no versó sobre el fondo de la ley, sino sobre una circunstancia en el trámite legislativo, que claramente deja en evidencia en su pronunciamiento, que la ley está vigente hasta diciembre del año 2019 y nos da un tiempo prudencial para que saquemos la norma a tiempo. Ya la ley está vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, lo que necesitamos es que esa misma ley tenga vigencia a partir del año 2020 y que no haya espacio para la controversia política porque ya fue aprobada por el Congreso con la inclusión de muchas bancadas”, agregó.

“Esa ley no es para satisfacer ningún capricho del Presidente, es para que Colombia siga creciendo y siga siendo más competitiva, para que Colombia siga generando más empleo y tenga más claridad en la inversión. Por eso le he pedido al equipo jurídico de la Presidencia y del Ministerio de Hacienda que rápidamente presentemos el proyecto y que surtido el trámite de las elecciones el 27 de octubre, podamos darle entre todos, con sentido patriótico y de urgencia, la certidumbre jurídica que necesita el país y seguir adelante. Esa ley ya ha mostrado sus beneficios que son incontrovertibles. Me refiero puntualmente a que a la primera señal, es que la economía colombiana este año crece por encima del 3%, cuando América Latina va a crecer el 0.5%”, indicó el Presidente de la República.

Finalmente, Cotelco reiteró su disposición para acompañar al Gobierno Nacional en cada uno de los pasos del trámite, buscando que los beneficios ya otorgados para el hotelería del país, sigan afianzando el desarrollo económico que ha tenido la industria.