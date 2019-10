Duque invitó a la Andi a participar activamente para sacar adelante la Ley de Financiamiento

Al intervenir en el ‘Taller de Emprendimiento’, que se desarrolla en la bodega Comfama de Medellín, el Mandatario señaló que desde el inicio de su Gobierno se propuso tener, por primera vez, un sistema tributario en Colombia “que no fuera más una talanquera, un obstáculo para el desarrollo de emprendedores”.

“Mi invitación –doctor Bruce Mac Master, Presidente de la Andi– a usted, que ha sido un gran apoyo en esta tarea, y a la Andi del Futuro, es que participemos todos, activamente, en que podamos sacar rápidamente esa Ley de Financiamiento, que no es otra distinta a la que hoy está vigente. La lógica es que la Ley, que está vigente, queremos que siga vigente a partir del 2020, porque los resultados se están viendo”.

Así lo indicó este sábado el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante su intervención en el ‘Taller de Emprendimiento’, que se desarrolla en la bodega Comfama de Medellín, donde resaltó que a través de la Ley de Financiamiento (Ley de Reactivación Económica) se creó un marco tributario que busca hacerle frente a la informalidad, la baja productividad y la necesidad de impulsar el crecimiento económico en el país.

“En 14 meses nos propusimos una tarea: tener, por primera vez, un sistema tributario en Colombia que no fuera más una talanquera, un obstáculo para el desarrollo de emprendedores”, subrayó el Jefe de Estado.

A renglón seguido, recordó que con esa misma norma se crea el mecanismo de tributación Simple, a través del cual se simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las micro y pequeñas empresas, y se permite la deducción del impuesto de renta a los gastos en IVA de la inversión en capital y de los pagos del impuesto de industria y comercio.

Así mismo, y de manera gradual, en los próximos 3 años se elimina la renta presuntiva, con lo cual se incentiva el emprendimiento y se deja de castigar a las empresas en el país durante su etapa de nacimiento.

Recalcó, además, que gracias a la Ley de Financiamiento (Ley de Reactivación Económica), la economía colombiana tiene proyectado crecer por encima del 3% en 2019, cuando América Latina lo haría al 0,5%.

“Esta es una tarea de todos, porque esa Ley de Reactivación Económica no es un capricho del Presidente, eso no es para mí, esto es para el país, y estamos viendo los resultados: Colombia este año va a crecer por encima del 3%, América Latina el 0,5%; la Inversión Extranjera Directa ha aumentado más de un 24% en el primer semestre. No veíamos eso hace muchos años. El recaudo ha aumentado más de un 10%, algo que tampoco veíamos hace muchos años y, a eso, agregarle que estamos viendo el consumo de los hogares crecer”, puntualizó.