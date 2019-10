Google presentó su nuevo teléfono Pixel 4

Google presentó esta semana el nuevo modelo de su teléfono inteligente Pixel, con cámaras de mayor calidad, un sensor para reconocer gestos de las manos y un asistente virtual más rápido, pero el dispositivo no tienen características sorpresivas que los diferencien de sus rivales.

Los nuevos teléfonos Pixel 4, en dos tamaños diferentes, fueron dados a conocer en un evento en Nueva York en el que Google también presentó, entre otros productos, su primera computadora portátil a un precio más asequible, unos auriculares inalámbricos y un altavoz inteligente del tamaño de una hamburguesa.

La subsidiaria de Alphabet Inc comenzó a desarrollar hardware hace unos cuatro años, apostando a que podría introducir inteligencia artificial en sus dispositivos más rápido y mejor que sus rivales, y que los consumidores clamarían por esas características.

La estrategia ha generado resultados dispares, pero el buscador más grande del mundo sigue avanzando en sus propósitos y no quiere ceder terreno ante Amazon.com Inc, Facebook Inc y otros competidores.

Los más vendidos han sido los dispositivos de menor precio, pero están lejos de ser los principales generadores de ganancias de Google. Los que tienen un precio más alto, como los teléfonos Pixel, no han logrado grandes resultados comparado con líderes de la industria como Samsung Electronics Co y Apple Inc.

El lanzamiento de productos de Google ha sido deliberadamente lento y la compañía ha dicho que solo tener los dispositivos en el mercado ha sido bueno para su marca.

El Pixel de cuarta generación se vende 799 dólares, con una pantalla de 14,5 centímetros, y en 899 dólares para los dispositivos con una pantalla de 16 centímetros.