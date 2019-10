Tremenda caída de Lady Gaga tras abalanzarse sobre un fan

Mientras realizaba unos de sus shows de la gira Enigma en Las Vegas, Lady Gaga sufrió una fuerte caída, pero luego continuó el espectáculo como si nada hubiera pasado. El incidente ocurrió cuando la cantante invitó a un fan a subir al escenario, que la agarró entre sus brazos y al saltar juntos, el hombre perdió el equilibrio y ambos se cayeron.

Como suelen suceder con las caídas todo sucedió muy rápido. En medio del show, la cantante invitó a uno de sus fans a subir al escenario. El joven no lo dudó y se acercó a la artista muy emocionado; ella, por su parte, se le trepó a upa. Una vez en sus brazos, ambos empezaron a saltar y fue entonces cuando el fan, de nombre Jack, perdió el equilibrio al pisar en falso sobre el escenario y ambos terminaron en el suelo.

La caída fue retratada por los celulares de los espectadores presentes, quienes gritaron al ver la preocupante escena. Sin embargo, ni Lady Gaga ni Jack resultaron heridos y la cantante continuó con su show y hasta se atrevió a hacer un chiste sobre lo ocurrido: «Es maravilloso. Nos queremos tanto el uno al otro que nos caímos del maldito escenario». Y agrego haciendo una referencia a la emblemática escena del film Titanic: «Somos como Jack y Rose (…). Creo que deberíamos tomar un té después de todo».

Lady Gaga had an unfortunate fall off the stage tonight at Enigma after a fan picked her up and tripped.

Gaga crashed down first with the fan falling on top of her. She got right back up and continued the show. We hope both her and the fan are okay.

