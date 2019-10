Colombia tiene todo para ser una potencia mundial en negocios verdes: Duque

El Presidente Iván Duque Márquez asistió a la Octava Versión de ‘Bioexpo Pacífico 2019’, evento en el cual invitó a los emprendedores de negocios verdes del país a buscar el apoyo y el respaldo financiero de iNNpulsa, y afirmó que Colombia cuenta con todo para posicionarse como potencia mundial en este campo.

El Jefe de Estado resaltó que con la ayuda del Gobierno Nacional, a través de iNNpulsa, los emprendedores de negocios verdes pueden encontrar “los fondos, la capacitación, las universidades, los compradores, los aceleradores y la dinamización empresarial, porque Colombia tiene todo para ser una potencia en negocios verdes”.

“Queremos que iNNpulsa sea este vehículo para identificar los negocios, promover los aceleradores y encontrarles mercados. Queremos una diplomacia comercial que premie los negocios verdes”, subrayó el Jefe de Estado.

Agregó que para avanzar en este propósito, dialogó con la Embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart Cussac, para impulsar en ese continente los negocios de los emprendedores verdes de Colombia.

Explicó que la idea es poder llevar a Bruselas (Bélgica), ejemplos de emprendedores verdes que participaron en la feria Bioexpo Pacífico 2019, con el fin de mostrarlos “en las distintas agencias de cooperación e interesar a otros países en la compra de muchos de nuestros productos”.

Cabe explicar que los negocios verdes son las actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y, además, incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio.

De hecho, Bioexpo Pacífico es un destacado escenario que ofrece la posibilidad de identificar opciones de negocios sostenibles a nivel internacional, nacional y regional que contribuyan al mejoramiento de la calidad ambiental del país.

El Mandatario, al dirigirse a los emprendedores presentes en Bioexpo Pacífico, les recalcó que el Emprendimiento “es uno de los ejes centrales de nuestro Gobierno”.

Al asegurar que Colombia es un “país maravilloso”, el Jefe de Estado fue enfático en aseverar: “necesitamos cambios culturales, ya no más caminos para los odios, por Dios. Este país necesita de manera clara menos odios y más Colombia. Esta agenda ambiental no es partidista, no es ideológica, es de unidad de todo un país”.

“Estoy seguro que nadie en Colombia puede estar en contra de los emprendimientos verdes, nadie en Colombia puede estar en contra de las energías renovables no convencionales, nadie en Colombia puede estar en contra de la Economía Circular, nadie en Colombia puede estar en contra de la lucha contra la deforestación, nadie puede estar en contra de la defensa del patrimonio de nuestra flora y nuestra fauna”, dijo el Presidente Duque

Finalmente, el Mandatario calificó a Bioexpo Pacífico como “una ventana de oportunidad para que Colombia se enamore más de la economía verde”.