FAMILIA Y EDUCACIÓN POLÍTICA. DEMOCRACIA: ¿TA MAL?.

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (252)

FAMILIA, HOGAR Y DEMOCRACIA

La familia es la primera escuela, el primer Estado y los padres son los primeros maestros y los primeros gobernantes. Los hijos, el ser humano en general, aprenden de lo que ven. Y uno de los temas que aprenden es el relacionado con el ejercicio del gobierno en el hogar. No es el ejercicio del poder. Hasta hace 44 años el hombre era el titular de la potestad, del poder sobre su esposa, su compañera y sus hijos. Aquella y éstos le debían obediencia y hasta reverencia.

En 1974, esposa, compañera y madre e hijos recobraron su libertad en la familia y autonomía, por lo menos en teoría. El hombre, en muchas circunstancias sigue siendo el macho, el dominador de la familia. Es como un pequeño dictador y en muchas circunstancias se cree con poder para castigar, para ofender, para reprimir.

En la familia, no puede reinar la dictadura, el despotismo, la humillación, la tortura y comportamientos semejantes.

Hoy en día la familia tiene órganos de gobierno democrático. A esto se suma el derecho de los hijos, en general mayores de 12 años, a ser oídos. Esto no significa que lo que ellos digan debe hacerse inexorablemente.

La democracia es gobierno de consenso para el bien de la familia. No es consenso para defraudar como se acostumbra ahora en el campo político. La democracia familiar obliga prudencia en el trato con las personas y tolerancia en las formas de pensar. Las actividades de los miembros de la familia no deben ser excluyentes. Pueden ser y a veces se recomienda que sean diferentes, por la razón elemental de que todos los seres humanos somos diferentes. La pluralidad genera crecimiento personal, social y económico.

Los hijos forman parte de la asamblea familiar. Hay que escucharlos y apoyarlos. Es parte del éxito de la unidad familiar. Y el gobierno de la familia, debe ser ejercido de común acuerdo. Cuando el hombre o la mujer pretenden imponer su voluntad, la familia se desborona y vienen el divorcio, los conflictos judiciales, la violencia en todas sus formas.

Hay casos en los que estas peleas, riñas, se hacen inevitables por el carácter de las personas y por la falta de EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA. Si vemos los conflictos de las familias que viven a nuestro alrededor, nos damos cuenta que ESTA EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA ES URGENTE, que no podemos esperar más tiempo para iniciar a EDUCARNOS y a EDUCAR A NUESTROS HIJOS.

DEMOCRACIA, ¿TA MAL?

El próximo domingo 27 de octubre, los colombianos y algunos extranjeros residenciados, con limitaciones, tenemos el deber de participar en la elección de ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores.

Nos debe dar pena llamar DEMOCRACIA a elecciones con filosofía de tamal, cerveza y feria de contratos. Las ideologías, los partidos han desaparecido. Un partido con listas abiertas, en las que todos los candidatos son rivales entre sí, no puede comprometerse a cumplir con un programa de gobierno.

Por primera vez escucho, en poco tiempo, tantas promesas falsas como los falsos halagos, los engaños de quien pretende tener una experiencia sexual y luego de coronar su cometido abandona a la mujer o al hombre ilusionados.

Nunca como ahora el voto debe ser útil. No es lo mejor votar por el amigo, por solo hecho de ser amigo. Hay que optar por el candidato que más garantía ofrezca de cumplir con su programa de gobierno, de respetar al municipio, al departamento; por el que no ponga en peligro las instituciones, por el que genere menos rencillas y confrontación, por el más decente.

He leído algunas promesas de campaña y son títulos vacíos, sin el cómo se cumplirán y muchas, manifiestamente engañosas. Una candidata a la alcaldía de Bogotá dice que judicializará a los ladrones y no los dejará salir de la cárcel y que extinguirá el dominio sobre inmuebles dedicados al narcotráfico. Es una promesa falsa porque el alcalde no es fiscal, ni juez. Y como estas hay centenares de promesas falsas.

Hay tiempo suficiente para repensar y tomar la mejor decisión

Entendamos que con nadie tenemos comprometido, ni empeñado nuestro voto y que solo nos debe interesar el mejor destino de nuestro municipio, de nuestra ciudad, de nuestro departamento.

Que la Divina Providencia no ilumine para tomar la mejor decisión personal y ojalá en familia.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, LA DEMOCRACIA en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 21 al 27 de octubre de 2019

