Junior se impuso 1-0 ante Millonarios en Barranquilla

En un partido reñido y donde el equipo bogotano llegaba con necesidad de triunfo, el Junior hizo respetar la casa y se impuso 1-0 sobre el cuadro embajador.

El único gol del partido llegó al minuto 60 tras un excelente pase de Cantillo a Daniel Moreno, controlando el esférico y logrado una gran definición.

El triunfo de anoche, por la fecha 18 de la Liga Águila II-2019, le permite al equipo ‘tiburón’ asegurar el paso a los cuadrangulares de forma anticipada.

Entre tanto, Millonarios es octavo parcialmente en la tabla con 27 puntos y una diferencia de gol de -1, Los embajadores no han conseguido un triunfo y se encuentran en peligro de quedar eliminado en la fase de todos contra todos.

Tras la derrota albiazul, el técnico de Millonarios, Jorge Luis Pinto, la emprendió contra el juez Wilmar Roldán: “No había querido tocar desde que estoy en Colombia el fenómeno arbitral. Respeto a Roldán, es un árbitro que le he visto pitar a nivel internacional, pero un hombre como Roldán no puede pitar un penalti como el que vimos hoy. Felizmente el país lo vio por televisión. No cabe. La expulsión de Román tampoco cabe, de ninguna manera, pitar una falta para amarilla, que no tiene necesidad».