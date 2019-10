Tips para la duración de la batería de tu Smartphone

Las nuevas generaciones de celulares integran baterías más grandes para soportar todo un día de uso intensivo en diversas tareas. Sin embargo, el promedio de Smartphones en el mercado colombiano cuenta con baterías que superan los 3,000 mAh de capacidad; lo ideal es adoptar ciertos hábitos saludables para mejorar el tiempo de vida de la batería del celular.

Si estar conectado al cargador es una situación que se ha vuelto común para tu celular, sigue los siguientes tips que los expertos de HONOR Colombia le ofrecen para el uso y cuidado de la batería de su celular: Nota, Los siguientes 10 tips están divididos en dos partes, mejorar el tiempo de uso durante el día, y evitar el deterioro de la batería a largo plazo para alargar su tiempo de vida.

1. Verifica qué está usando más batería. Algunas aplicaciones consumen batería en segundo plano, y pueden estar consumiendo energía extra que se puede evitar. Tip: Para identificar que apps están haciendo ese uso extra de batería, ve a Ajustes > Batería > Uso de la batería.

Ahí podrás ver qué hardware y aplicaciones están consumiendo más energía en ese momento y decidir detenerlas o evitar que corran automáticamente. Generalmente la pantalla y las aplicaciones más frecuentemente usadas son las que consumen batería.

2. Desactiva las conexiones que no estás usando. Las conexiones usan mucha batería. Si no las estás usando, la recomendación es desactivar Wifi, datos móviles, NFC y Bluetooth. Generalmente tendrás que elegir entre Wifi y datos móviles para mantenerte con internet, pero lo ideal es no usar ambos al mismo tiempo.

Tip: Para desactivar ve a Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes (para Wifi y Datos móviles) o Conexión del dispositivo (Bluetooth y NFC).

3. Cierra las aplicaciones que no usas. Aunque suena básico para muchos, la gran mayoría de los usuarios de Smartphones no lo hacen regularmente. Lo ideal es cerrar (en multitarea) todas las aplicaciones que no usas para evitar que consuman energía. Al liberar espacio en la memoria, el smartphone utiliza de mejor forma su procesamiento en segundo plano para otras funciones.

Tip: Para abrir la multitarea: 1. Si usas gestos, desliza hacia arriba y deja presionado un segundo. 2. Si usas las 3 teclas, elige el cuadrado; ahí podrás cerrar aplicaciones.

4. Baja el brillo de la pantalla. La pantalla es probablemente la parte del dispositivo que más consume energía. En el menú notificaciones (deslizando de arriba hacia abajo) se encuentra la barra para el brillo de la pantalla. Tip: Además de activar el ‘Descanso Visual’, incluido en el Honor 20), para reducir el destello azul que emanan todas las pantallas de celular y evitar la fatiga de los ojos, los expertos recomiendan ajustar la pantalla en un nivel intermedio para comodidad de la vista y brindar ese tiempo ‘extra’ de batería en el celular. Para desactivar el brillo automático, es en Ajustes > Pantalla

5. Limita la cantidad de notificaciones. Las aplicaciones tienen actualizaciones y es común que estas notifiquen constantemente. Esto provoca que el usuario prenda, apague y revise la pantalla de su teléfono más veces durante el día. Lo recomendable sólo permitir las notificaciones de aquellas aplicaciones que el usuario use con más frecuencia.

Tip: Para revisar este apartado ve a Ajustes > Notificaciones, y podrás elegir entre gestionar qué notificaciones quieres en cada aplicación o ir a “Gestión por lotes” y desactivar todas las de una app con un solo botón.

Algunos dispositivos con inteligencia artificial dedicada, como los smartphones de HONOR, optimizan varias funciones del teléfono de manera automática. Por ejemplo el manejo de las aplicaciones en segundo plano, regular la energía que usa el procesador y aprender los hábitos de uso de apps por parte del usuario para mejorar el rendimiento. Una opción muy útil en los dispositivos de esta marca es el botón “Optimizar consumo de energía” que realiza un mantenimiento rápido del sistema para maximizar la eficiencia energética.

6. Resultado de imagen para honor 20 chargingEvita usar tu Smartphone mientras se carga: Usar el dispositivo mientras se está cargando ocasionará que se caliente más de lo normal, lo cual provoca un daño (a largo plazo) de la batería. Esto es perjudicial cuando usamos el celular para jugar, llamar o aplicaciones que demandan mucho consumo de internet (como las redes sociales), ya que usan más recursos del procesador y calientan más el dispositivo. Tip: Esperar a que cargue a más del 50% o que termine su ciclo de carga, antes de volver a usar el celular.

7. Cuida la temperatura de tu celular: Al igual que el punto anterior, las altas temperaturas son el peor enemigo de la batería, ya que generan un estrés en la misma y afectan su longevidad. Tip: Evita dejar tu teléfono bajo el rayo del sol, bajo las cobijas o encerrado en el auto en un día caluroso; la siguiente tabla nos muestra que la temperatura ideal para tu celular está entre los 16° y los 25°:

8. Tiempo de carga: No es “sobrecarga”, pero dejar el smartphone cargando por un periodo de tiempo muy largo después de llegar a 100% puede generar estrés en el litio metálico, lo que daña la durabilidad de la batería. Además, dejarlo conectado cuando ya está llena la batería genera un poco de calor adicional por la disipación de la energía adicional.

9. Usa el cargador original: A veces no tenemos opción y pedimos un cargador prestado, pero cargar el teléfono constantemente con un cargador que no el original puede afectar la batería del dispositivo. Al usar otro cargador, puede haber una variación en el voltaje o amperaje y alterar la batería

10. Evita llegar al 0% de carga: Las baterías sufren cuando llegan a los extremos y dejar que la batería se drene al 0 % puede dañar la batería a largo plazo. Lo óptimo es iniciar el ciclo de carga cuando la batería se encuentra por debajo del 20% para cuidar su desempeño.

Las pruebas de calidad realizadas en los laboratorios de HONOR, muestran que los dispositivos resistieron temperaturas extremas de hasta 70°C. Además en el apartado de carga, los que utilizan la tecnología SuperCharge, como el Honor 20, están protegidos por diversas capas de seguridad, incluyendo la comunicación continua entre el teléfono y el cargador para regular la temperatura, carga y voltaje, logrando el correcto funcionamiento de la batería en el largo plazo.