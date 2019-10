Atacaron con piedras y palos la casa de Diva Jessurum en Puerto Colombia

View this post on Instagram

Hago un llamado a las autoridades del municipio de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico. 4 vándalos atacaron mi casa poniendo en peligro la vida de mi familia. La policía ya sabe que son jóvenes del sector y están tras la pista. 2 de ellos ya están identificados. Los 4 delincuentes ingresaron sin permiso al lote vecino, donde hay una construcción y arrojaron bloques de cemento, palos, ladrillos, piedras, canecas y materiales que pusieron en peligro la vida la vida de los habitantes de mi casa. Fueron 2 ataques, el primero de ellos a las 5 de la tarde y el segundo una hora más tarde y fue más fuerte. Les aviso a los delincuentes que Están incurriendo en varios delitos. La denuncia ya está puesta. Le pido a comunidad de Puerto Colombia que se una y no permita que sigan ocurriendo este tipo de situaciones. De igual manera le agradezco a la brigada del sector y por supuesto a los vecinos que de inmediato reaccionaron, llamaron a la policía y tomaron cartas en el asunto. evitando una tragedia mayor. Muchas gracias a la Alcaldia de Puerto Colombia y a sus inspectores por la colaboración