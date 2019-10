Consulta a la CIDH sobre reelección presidencial indefinida busca evitar la instauración de dictaduras: Gobierno colombiano

–Las consideraciones que motivan la consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre la reelección presidencial indefinida, no están basadas en la situación particular del Estado colombiano y el propósito es evitar que democracias muten hacia dictocracias y después hacia dictadoras, para perpetuarse en el poder.

Así lo aclaró este lunes en un comunicado el gobierno del presidente Iván Duque, en el que advierte que la petición se plantea en un contexto en el que las democracias de las Américas enfrentan serios desafíos.

Al efecto subraya que gobiernos que en su momento fueron elegidos bajo las reglas de la democracia participativa han transgredido los límites de la jurisdicción presidencial buscando perpetuarse a través de la captura del Estado y la eliminación de los contrapesos que constituyen el fundamento del equilibrio de poderes.

«Casos como el de apelar a considerar la reelección como un derecho humano, para que se perpetúe el poder presidencial, capturando otras instancias, debilita el sistema de derechos humanos», subraya el ejecutivo colombiano.

El texto integral del comunicado es el siguiente:

Dando alcance al anuncio realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, hoy lunes, 21 de octubre, se radicará a primera hora del día, en San José de Costa Rica, la solicitud de Opinión Consultiva elevada por el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con la figura de la reelección presidencial indefinida.

El Presidente Iván Duque ha sido contundente en la defensa del principio de la legalidad como un pilar esencial de su Gobierno. En materia de política exterior, ello se refleja en la aplicación de todas las disposiciones del sistema jurídico interamericano, incluido el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y la vigencia plena de los valores consignados en la Carta Democrática Interamericana.

La solicitud de Opinión Consultiva ante la Corte Interamericana se plantea en un contexto en el que las democracias de las Américas enfrentan serios desafíos. Gobiernos que en su momento fueron elegidos bajo las reglas de la democracia participativa han transgredido los límites de la jurisdicción presidencial buscando perpetuarse a través de la captura del Estado y la eliminación de los contrapesos que constituyen el fundamento del equilibrio de poderes. La pérdida de este equilibrio se ha traducido en la perpetuación de regímenes que vulneran los derechos civiles y políticos y ponen en riesgo el bienestar de sus ciudadanos.

Durante la instalación del 62 Período Especial de Sesiones de la Corte el pasado 26 de agosto, el Presidente Duque manifestó esta preocupación: “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue creado en medio de bochornosas y abominables dictaduras; pero hoy, cuando tenemos de manera generalizada las democracias, nos preocupa que algunas democracias muten hacia dictocracias y después hacia dictaduras. Casos como el de apelar a considerar la reelección como un derecho humano, para que se perpetúe el poder presidencial, capturando otras instancias, debilita el sistema de derechos humanos.”

La solicitud de Opinión Consultiva que se presentará en las próximas horas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresamente indica: «… la reelección presidencial se encuentra prohibida en Colombia y el gobierno no tiene interés alguno en que dicha figura sea restablecida dentro del ordenamiento jurídico nacional. Siendo así, las consideraciones que motivan la presente consulta no están basadas en la situación particular del Estado colombiano, sino en las múltiples y muy diversas interpretaciones realizadas por diferentes autoridades de varios Estados americanos en relación con este asunto».

Tal y como está previsto en procedimientos de esta naturaleza ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno colombiano promoverá, ante los países comprometidos con la democracia, organizaciones de la sociedad civil y expertos, la presentación de aportes que permitan enriquecer el debate a fin de asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho y la preservación de los derechos humanos de los ciudadanos de las Américas.

Bogotá, 21 de octubre del 2019

