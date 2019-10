Piden investigar presunta financiación del narcotráfico a campañas electorales

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo días atrás que había información sobre presunta financiación ilegal de algunas campañas políticas, por parte de carteles del narcotráfico, en los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas.

“Hemos pedido mayor control sobre todo movimiento de dinero relacionado con el narcotráfico, la minería ilegal o cualquier actividad, así sea lícita. El Consejo Nacional Electoral (NCE) ya recibió nuestra petición para que requiera información oportuna sobre las cuentas de las campañas”, señaló la vicepresidenta.

Una de las candidatas en Armenia, Piedad Correal solicitó a la Fiscalía “que hagan los seguimientos respectivos, allanamientos y operativos, para que se evite que dineros prohibidos, al parecer, sigan financiando campañas electorales, como se presume está ocurriendo en estos momentos, especialmente en la capital quindiana”.

ESTE ES EL COMUNICADO DE LA CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE ARMENIA PIEDAD CORREAL:

“En mi calidad de candidata a la Alcaldía de Armenia, he interpuesto ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal en averiguación, con el fin de que se indague de manera urgente, cómo se están financiando algunas campañas a este mismo cargo, que según se escucha en muchos rincones de la ciudad, están siendo pagadas con dineros del narcotráfico, provenientes de departamentos vecinos y de juegos ilegales locales.

En el documento que radiqué, le pido al organismo acusatorio que hagan los seguimientos respectivos, allanamientos y operativos, para que se evite que dineros prohibidos, al parecer, sigan financiando campañas electorales, como se presume está ocurriendo en estos momentos, especialmente en la capital quindiana.

Esta alerta fue lanzada en días recientes por la vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez y mandatarios regionales, acerca del ingreso del dinero del narcotráfico a las campañas del eje cafetero.

Le advertí a la Fiscalía lo que es un secreto a voces. Desde meses atrás algunas campañas políticas que se mostraban modestos, sencillos, humildes y hasta conservadores en su logística, sorpresivamente, de un momento a otro, se convirtieron en proyectos desbordantes en opulencia, con ejércitos de colaboradores, publicidad excesiva, millones de pesos en inversiones en redes sociales, vallas de todos los tamaños, logística de eventos, videos, pasacalles humanos, sedes por toda la ciudad, microperforados, uniformes y estrategas, que no son baratos.

Es urgente que desde ya, sin perder tiempo, se le haga la trazabilidad a cada uno de los gastos visibles y evidentes, para evitar que posteriormente, una vez concluida la campaña, se imposibilite que esas cuentas se “enderecen” y se diluyan esos gastos en los formatos de rendición de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral, como históricamente ha ocurrido.

Quiero dejar claro que durante semanas he venido escuchando el mismo tema en todas las comunas, especialmente en las del sur occidente, pero que ante los ataques, infiltraciones, extorsiones, montajes infames y burdos de los que he sido víctima, no puedo continuar callada, y solamente insinuándolo en mis pronunciamientos de prensa, por el temor de las amenazas de las que también he sido objeto.

Es mi deber como ciudadana, a unos días de las elecciones, denunciar penalmente estos hechos, para que sean las autoridades competentes las que investiguen.

Tengo el carácter suficiente, la personalidad y el valor que a lo largo de mi vida pública he demostrado para denunciar estos hechos. Me ratifico en que los audios que ruedan por ahí, cuya viralización está siendo patrocinada por una de las campañas con números desconocidos, son un burdo montaje de edición con mi voz. Y que debido a que no accedí a chantaje alguno, a cambio de que no se publicaran, hoy pretenden enlodar mi proyecto político, desdibujando la imagen que he construido como funcionaria pública por más de 33 años.

Le pedí al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Departamento, la Alcaldía de Armenia, el Consejo Nacional Electoral, la MOE y a la misma Fiscalía, que se me garantice la seguridad, porque desde luego, este tipo de denuncias ponen en peligro mi vida y la de mi familia, ante la alta peligrosidad de las personas que se rumora, estarían al frente de estructuras criminales, que desean patrocinar candidatos, para buscar favores cuando logren el poder”.