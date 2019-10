Santiago de Chile queda como un campo de batalla tras disturbios del fin de semana

–En medio de un toque de queda que venció a las 6:00 de la mañana, después de un fin de semana de protestas que dejaron grandes destrozos en esa capital, amaneció este lunes la ciudad de Santiago de Chile.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, en un mensaje en el palacio presidencial de La Moneda, confirmó la muerte de siete personas el domingo, todas en saqueos: dos en el incendio de un supermercado y cinco en el de una fábrica textil.

Los disturbios fueron la respuesta a un alza del precio del transporte público anunciado el viernes, que luego fue suspendido. No obstante, manifestantes enmascarados incendiaron autobuses, estaciones del metro, supermercados, bancos y el edificio de una de las principales compañías de electricidad.

En las calles, las llamas y el humo se mezclaron con gases lacrimógenos y cañones de agua que usaron las autoridades para contener a los manifestantes, mientras las fuerzas armadas se movilizaron en la ciudad por primera vez en 30 años, de la época de Augusto Pinochet.

Miles de residentes de Santiago de vecindarios ricos y pobres por igual, salieron a las calles para expresar un latente descontento por el alza del nivel de vida y otros servicios públicos.

Las manifestaciones se propagaron por todo el país durante el fin de semana.

?? Protests sparked by anger over social and economic conditions continued in #Chile's capital #Santiago on Sunday, as the government extended a state of emergency to cities in the north and south of the country and deployed soldiers in the streets ? pic.twitter.com/uSlmnKvFAF

