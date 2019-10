Top 10 de habilidades profesionales más requeridas para el 2020 en Latinoamérica

La compañía de educación en línea Open Education, comparte el Top 10 de habilidades que los empleadores buscarán en sus futuros colaboradores en el 2020. Esta información está basada en el estudio INSIGHT Edtech: las habilidades del futuro a un solo clic realizado por Endeavor.

El estudio tiene como punto de partida el cambio de las habilidades necesarias para la cuarta revolución industrial; y rankea a Open English y Next U, entre las instituciones de educación líderes por ayudar a profesionales a prepararse para ser más competitivos en este nuevo ámbito laboral.

Se estima que para el 2022, el 54% de la población mundial necesitará actualizar sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades para poder competir en el mundo laboral. Por esta razón, los profesionales que aspiran a los empleos del futuro, o que quieran moverse de empleo, deberán estar mejor capacitados para los retos tecnológicos y humanos que vendrán, y para tener una mejor oportunidad de encontrar el empleo de sus sueños.

Este estudio compara las habilidades más buscadas en el 2015 y en el 2018, y se observa que el conocimiento de una segunda lengua sigue ocupando el primer lugar, y que las habilidades de tecnología y programación tienen ahora una mayor importancia.

Datos adicionales:

– De acuerdo con datos del estudio The Future of Jobs 2018 del Foro Económico Mundial, 65% de los niños que hoy ingresan a la primaria, trabajarán en puestos que aún no existen 3 .

– La innovación de los modelos y contenidos constantemente actualizados de las plataformas de educación en línea, como Next U y Open English, cada día adquieren mayor relevancia por su capacidad de atender a las generaciones actuales y futuras.

– Las plataformas de educación en línea, como Next U, se actualizan constantemente para ofrecer a los emprendedores y profesionales soluciones educativas para las carreras más demandadas en la actualidad, áreas de marketing digital, emprendimiento, negocios, tecnologías de la información, programación web, diseño web, negocios digitales, e-commerce, entre otros.