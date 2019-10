Bolivia: choques entre leales y opositores a Evo Morales en calles de Santa Cruz

El candidato presidencial boliviano, Carlos Mesa, llamó este miércoles a «la movilización permanente» en defensa del voto, hasta que el tribunal electoral «reconozca que la segunda vuelta debe realizarse».

«Convoco hoy a todos nuestros compatriotas que creen en la democracia a la movilización permanente, a la movilización en defensa del voto», agregó el exmandatario, que sostiene que se fragua un fraude electoral.

«No vamos a permitir que se nos robe por segunda vez una elección», afirmó, en relación al resultado de un referendo que fue desconocido por el presidente Evo Morales para postularse a un cuarto mandato.

Pero este miércoles ya iniciaron choques en las calles entre leales y opositores al presidente Evo Morales registrados en Santa Cruz, al este Bolivia, que dejan un saldo preliminar de dos heridos.

Los enfrentamientos ocurrieron en un popular barrio «Plan Tres Mil», leal a Morales, cuando los opositores intentaban presionar el cumplimiento de la huelga decretada por un poderoso comité civil de esa región.

Los incidentes comenzaron en la madrugada en Santa Cruz, con la quema de las oficinas del tribunal electoral departamental, como ocurrió entre lunes y martes con similares oficinas en las ciudades de Sucre, Potosí y Cobija.

En varios puntos de Santa Cruz, de unos 2 millones de habitantes, los vecinos cortaron el tráfico vehicular con piquetes de llantas y piedras, como forma de hacer cumplir la huelga.

«Necesitamos tener democracia y libertad, no un gobierno dictador, que uno no puede hablar, no puede decir las cosas porque ya nos meten presos. Queremos libertad para toda Bolivia», señaló Sofía Chávez, trabajadora doméstica de 39 años.

En otro punto de la ciudad, José Antonio Arnez, ingeniero de 59 años, también explica las razones de la medida de protesta: «Cuando la Constitución le dice, ‘usted, Evo Morales, nunca debió estar en esa papeleta,’ es él el que esta haciendo un golpe a la democracia y eso tiene que quedar claro».

La huelga se cumple parcialmente también en las ciudades de Sucre y Cochabamba, mientras que los reportes de otras ciudades eran incompletos. La situación en La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, era de tranquilidad.