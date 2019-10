por Mauricio Botero Caicedo

Frente al llamado de Álvaro Uribe Vélez a la Corte Suprema, hay varias preguntas y observaciones pertinentes, preguntas y observaciones que le entregaron al autor de esta nota:

– ¿Por qué Iván Cepeda y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo están detrás del caso Monsalve?

– ¿Por qué José Luis Barceló e Iván Cepeda hicieron ofrecimientos al Tuso Sierra para presentar testimonios contra Álvaro Uribe Vélez?

– ¿Por qué Iván Cepeda ha visitado más de 21 veces al testigo Juan Guillermo Monsalve?

– ¿A quién le cabe en la cabeza que un Expresidente de la República vaya a buscar testigos para desprestigiar a Iván Cepeda?

– Juan Carlos Sierra, alias “el Tuso Sierra”, paramilitar extraditado a los Estados Unidos por Álvaro Uribe, ha manifestado en repetidas ocasiones y de manera pública que Iván Cepeda le ofreció asilo político a cambio de hablar contra la familia Uribe Vélez.

– Varios miembros fundadores del extinto bloque metro de las autodefensas, han desmentido a Monsalve en cuanto a la pertenencia de este a esas estructuras.

– Monsalve, el testigo, ya expresó bajo juramento que no le consta que Álvaro Uribe haya tenido que ver con la fundación del bloque metro de las AUC. La teoría de Iván Cepeda.

– Álvaro Uribe Vélez ha pedido que se conozcan TODAS las horas de grabación ilegal a sus llamadas, en ninguna hay una palabra que viole la ley.

– La Corte Suprema de Justicia, intervino de manera ilegal las llamadas de Álvaro Uribe Vélez, sin embargo y una decisión sin precedentes, convirtió lo ilegal, en legal, ¿Y el debido proceso?

– Juan Guillermo Monsalve pide hablar con alguien cercano a Álvaro Uribe porque quiere retractarse de las acusaciones. Todo era un montaje, estaba esperando a la persona con un reloj grabadora. ¿Quién le entró el reloj a la cárcel? ¿Quiénes están detrás de esas grabaciones?

– Sandra Yepes Arroyave e Iván Cortés, magistrados auxiliares de José Luis Barceló, quienes en tiempo record montaron el caso contra Álvaro Uribe, (autorizaron chuzadas ilegales) hoy están en la JEP como magistrados auxiliares de Rodolfo Arango, quien públicamente ha manifestado su odio a Álvaro Uribe.

– La Corte Suprema de Justicia de forma inexplicable, decide no investigar a Iván Cepeda, y por el contrario, determina investigar a quien ha sido víctima de difamaciones, el Presidente Álvaro Uribe.

– Son muchas las personas privadas de la libertad que han manifestado en repetidas ocasiones que, Iván Cepeda ofrece beneficios judiciales, económicos y asilo político a quienes hablen contra la familia de Uribe Vélez, entre ellos “el Tuso Sierra”.

– El principal testigo contra Álvaro Uribe, Juan Guillermo Monsalve, no fue aceptado en el proceso de Justicia y Paz, no perteneció a los paramilitares, como dice en sus testimonios. Es un delincuente común.

– A la Corte le pareció que fue ilegal la información de los computadores de Raúl Reyes, pero le parecieron legales las chuzadas “por error” a Álvaro Uribe Vélez”