Prisión domiciliaria para artesana capturada con 160 dosis de estupefacientes

Loterias

Loterías del 22 de octubre en Colombia:

Cruz Roja 0548 – Serie 052

Huila 2075 Serie 034

DORADO

Mañana 1097 – Tarde 1142

CULONA:

Día 2299 – Noche 6464

ASTRO SOL

2539 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

7009 – Signo Géminis

PIJAO:

1913

PAISITA:

Día 1742 – Noche 1488

CHONTICO:

Día 3128 – Noche 1536

CAFETERITO:

Tarde 8143 – Noche 8285

SINUANO:

Día 1061 – Noche 2973

CASH THREE:

Día 406 – Noche 341

PLAY FOUR:

Día 9711 – Noche 3593

SAMAN:

0974

CARIBEÑA:

Día 5766 – Noche 4877

WIN FOUR:

4236

EVENING:

2270

MOTILÓN:

Tarde 0146 – Noche 4595

LA FANTÁSTICA:

Día 8314 – Noche 4870

ANTIOQUEÑITA

Día 3237 – Tarde 4978