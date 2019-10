La OCDE recomendó subir la edad de pensión en Colombia

La OCDE recomendó este jueves que Colombia requiere con urgencia una reforma pensional para aumentar la edad de jubilación de los trabajadores del país.

Así lo explicó Ángel Gurría, secretario de la OCDE, tras plantear un incremento progresivo y la unificación de la edad de jubilación para hombres y mujeres.

La OCDE señaló que es necesario ampliar la cobertura del sistema público de pensiones y financiarlo mediante el incremento del número de años de trabajadores en los que se basen las pensiones.

El 16 de octubre pasado, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, subrayó este miércoles que cualquier reforma que se emprenda en el país para la protección de la vejez tendrá como principio, en primer lugar, no aumentar la edad de pensión y, segundo, no aumentar la cotización.

“Yo ratifico lo que he dicho tantas veces. Que cualquier reforma que nosotros emprendamos para la protección de la vejez tendrá como principio, en primer lugar, no aumentar la edad de pensión. Segundo, no aumentar la cotización”, dijo el Mandatario en Bucaramanga, durante la apertura de ExpoAladi, Macrorrueda de Negocios Multisectorial, de la Asociación Latinoamericana de Integración.

El Jefe de Estado señaló que “en los últimos días se han presentado especulaciones y chismes con respecto a cuál es la motivación de nuestro Gobierno cuando se trata de la protección de la vejez, pensando en la formalización del mercado laboral en nuestro país”.

Así mismo, defendió a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

“Nosotros tenemos claro que una de las instituciones que más queremos en nuestro país es Colpensiones, una entidad de aseguramiento que debe ser cada vez más moderna y más orientada a proteger a los ciudadanos que necesitan esa cobertura pensional”, expresó.