La ONU y la UE convocan conferencia de solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos

–Con el objetivo de crear conciencia sobre la crisis de desplazamiento más grande en la historia reciente de la región, la ONU y la Unión Europea, UE, convocaron una conferencia en favor de los refugiados y migrantes venezolanos.

Se trata de la Conferencia Internacional de Solidaridad, la cual se realizará los días 28 y 29 de octubre en Bruselas donde se llamará «a una acción urgente y coordinada en favor de los refugiados y migrantes venezolanos».

El evento reunirá a actores humanitarios y de desarrollo, el sector privado, la sociedad civil, las instituciones financieras internacionales, así como a los Gobiernos de acogida y donantes.

Pese a las muestras de solidaridad que han mostrado los países de la región con los venezolanos en materia de movimiento, acceso a servicios sociales e integración en las economías y comunidades locales, la capacidad y los recursos de las autoridades nacionales y las comunidades de acogida están alcanzando un punto crítico.

La Conferencia tendrá como anfitriones a la alta representante de la Comisión Europea, Federica Mogherini; el alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi; el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, António Vitorino; y el representante especial para los refugiados y migrantes venezolanos, Eduardo Stein.

Mogherini destacó que ante el desplazamiento de 4,5 millones de venezolanos ha llegado el momento de pasar a la acción.

«Este es el momento de hacer un llamado a la comunidad internacional para que apoye aún más a los refugiados y migrantes venezolanos, a las comunidades que los acogen. Queremos crear conciencia sobre la gravedad de esta crisis, queremos confirmar e incrementar el apoyo internacional para una respuesta regional y coordinada», afirmó Mogherini.

La UE ya es el principal donante y un actor político fundamental, habiendo aportado más de 170 millones de euros desde 2018 para apoyar al pueblo venezolano.

Oportunidad única para responder a la crisis

Por su parte, Filippo Grandi destaco que la Conferencia representa «una oportunidad única» para todas las partes involucradas en la respuesta a esta crisis humanitaria.

«Juntos enviamos un fuerte mensaje a los refugiados y migrantes venezolanos y a sus generosos anfitriones en América Latina y el Caribe, el de que el mundo no los ha olvidado y que los apoyaremos en este momento de necesidad», destacó.

Interrogado sobre una supuesta «disminución» de la solidaridad, Eduardo Stein, señaló que no cree que se haya producido tal fenómeno, sino más bien que «la solidaridad oficialmente no ha disminuido per se, sino que el número de salidas es tan abundante que ha superado las capacidades financieras e institucionales, sobre todo en términos de servicios de salud, en las necesidades inmediatas de cruce, en la educación de los niños y niñas y en otros aspectos».

Problemas de la identificación

Sin embargo, destacó la falta de acuerdo entre los países de la región sobre cómo tratar la problemática de los documentos de identificación personal.

«Uno de los puntos centrales de discusión de los Gobiernos, y al que no han podido llegar a ningún mecanismo debido a sus diferentes marcos legislativos, es el problema de los documentos de identificación que el Gobierno de (el presidente Nicolás) Maduro no ha podido facilitar, sobre todo a los que han cruzado en los últimos dos años, que son personas más carentes de recursos. De ahí que el registro y la regularización sea uno de los temas más importantes para los países receptores, más de dos millones de ellos están acreditados mediante mecanismos temporales».

Entre los asistentes al evento destaca la presencia de ministros y funcionarios de alto nivel de América Latina y el Caribe y de los Estados miembros de la Unión Europea, junto con agencias de las Naciones Unidas, agencias de cooperación internacional, ONG, empresas del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, entre otros