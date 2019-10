INVÍAS, preparado para atender eventualidades durante fin de semana electoral

Recursos, personal y equipos son, entre otros, los aportes que dispuso el Instituto Nacional de Vías para atender las eventualidades que se puedan presentar frente a la temporada de lluvias que azota al país, especialmente en el fin de semana en que se realiza el proceso electoral.

Así lo dio a conocer el Director Técnico del Instituto Nacional de Vías, Guillermo Toro Acuña, quien además señaló que la entidad, a través de las 26 direcciones territoriales, tiene disponibles recursos del programa Monto Agotable por $6.043 millones, con los cuales se podrá contratar la maquinaria y/o equipo que sea necesaria para reaccionar en forma inmediata donde se presenten emergencias y garantizar la transitabilidad en las vías nacionales a su cargo.

El ingeniero Toro Acuña añadió que el INVÍAS tiene dispuestas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, 81 contratos de administraciones viales que cuentan con 165 profesionales, ingenieros calificados, contratados para la administración y el monitoreo permanente de la red vial primaria no concesionada.

De la misma manera, el Instituto cuenta con 291 grupos de mantenimiento rutinario conformados por más de 3.000 microempresarios viales a lo largo de toda la red vial, para realizar las labores de inspección y limpieza de los drenajes, taludes y demás elementos de las vías nacionales.

Igualmente, se tiene en absoluta disposición la red de contratistas de obra a lo largo y ancho del territorio para garantizar el tránsito normal por los corredores que se encuentran en obra y apoyar con maquinaria, personal y equipo cuando se requiera.

Para contribuir con la movilidad segura tanto en el fin de semana electoral como en la temporada lluviosa en la que nos encontramos, se recomienda a los usuarios acatar las indicaciones de las autoridades, teniendo en cuentan recomendaciones como:

Respetar siempre las señales de tránsito.

Verificar el estado del vehículo antes de realizar un viaje.

Al conducir no adelantar en curvas, ni en doble línea amarilla.

Tener paciencia mientras se ejecutan en la vía obras ocasionadas por deslizamientos y/o derrumbes.

Utilizar el cinturón de seguridad y seguir estrictamente los códigos de tránsito.

Antes de salir de casa, no olvide verificar el estado de las vías en los canales de información dispuestos para ello Twitter, Facebook, además del #767 y la página web del INVÍAS www.invias.gov.co.

De acuerdo con los reportes de las 26 direcciones territoriales del INVÍAS, se recomienda transitar con precaución por las siguientes vías que presentan algún tipo de afectación, y las cuales relacionamos a continuación:

Ruta 6005 Santuario – Caño Alegre PR 66+0800 paso a un carril

Ruta 2003A Orrapihuasi-Florencia, PR 71+0900 paso a un carril

Ruta 2511 Los Llanos – Tarazá PR 55+0200 tránsito con precaución de vehículos de carga.

Ruta 5503 Duitama La Palmera, PR127+0500 PR133, paso restringido a un carril.

Ruta 6211 El Crucero – Aguazul, PR87 sector Orquídeas, tránsito con precaución por caída de material

CIERRES PROGRAMADOS

Ruta 2003A Orrapihuasi-Florencia, PR 42+800 cierre nocturno entre las 10:00 pm y 5:00 am

Ruta 2602 Transversal el Libertador, Popayán- Inzá PR 59 +300 paso restringido a un carril entre las 6:00 pm y 6:00 am

Ruta 6002 Quibdó La Mansa entre el PR77 y el PR79 de 6:00 am a 2:00 pm