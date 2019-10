«Plata para papelería del Congreso se gasta en fiestas»: Representante Juan Carlos Losada

Este viernes el representante a la Cámara, Juan Caros Losada, denunció que la dirección administrativa de la corporción, gasta el presupuesto de papelería en fiestas y contratación de artistas.

Lozada señaló que: «Es increíble que no tengamos papel en la Cámara de Representantes. Por culpa de una dirección administrativa absolutamente ineficiente, que no haya plata para que nosotros podamos hacer el trabajo mínimo de análisis de la ponencia que no la pudimos imprimir. Pero que sí haya plata para fiestas en Andrés Carne de Res y contrataciones de artistas para amenizar reuniones».

Al respecto, la directora administrativa, Carolina Carrillo, negó las acusaciones diciendo que: «No se ha registrado la solicitud de la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) de la oficina del representante Losada sobre papelería. En lo corrido del año de 2019, la Cámara de Representantes no ha hecho ningún contrato con algún artista o con algún establecimiento de comercio para tales fiestas que hace mención el representante Lozada, por lo tanto, las personas que quieran acudir al Cecop y la página web pueden verificar lo que estoy diciendo».

Carrillo agregó que la dirección administrativa maneja la política de ‘cero papel’, así como la campaña de reciclar y reutilizar junto con la de austeridad en el gasto.