Silvestre Dangond sorprende a sus fanáticos con el sencillo Vallenato Apretao

La estrella colombiana Silvestre Dangond vuelve a sorprender a sus fanáticos al lanzar el sencillo Vallenato Apretao, un tema pegajoso y romántico, fiel a su estilo. El video —que también se estrena hoy—, está inspirado en la moda y fotografía de la película Grease y fue filmado en el icónico hotel International Inn, de North Miami Beach.

El tema fue compuesto por Silvestre Dangond junto a Andrés Castro, Mario Cáceres, Ronald Valbuena y Daniel Buitrago, producido por el propio Dangond junto a Andrés Castro, y fue grabado en Studio on the Groove, de Miami. En tanto, el video, dirigido por el destacado director de cine venezolano Nuno Gómes (detrás de exitosos videos de Ozuna y Natti Natasha, entre otros), al estilo comedia romántica de los cincuenta, fue realizado en un hotel construido precisamente en 1956, que ha sido parte de innumerables series y películas, por su peculiar diseño arquitectónico, reconocido por el Comité de Preservación Histórica de la ciudad de Miami Beach. La historia juega con el coqueteo de Silvestre con una llamativa y famosa huésped americana, y su asistente, que no se aparta de ella ni un minuto, desencadenando un sorpresivo final. Mientras que la fotografía del video tiene impresionantes vistas panorámicas de la bahía de Miami y la histórica área de Normandy.

Silvestre Dangond acaba de realizar un breve paréntesis a su exitosa gira Entre Grandes para cantar en la reciente entrega de los Latin Music Awards realizado en el Dolby Theater de Los Ángeles, donde se presentó junto a Gente de Zona cantando el éxito de ambos El Mentiroso. De inmediato continuó su tour, el cual ya lo ha llevado junto a grandes exponentes del vallenato clásico de su país a través de Colombia y las principales ciudades de Estados Unidos como Miami, Nueva York y Nueva Jersey. La gira culminará en Valledupar, Colombia, el próximo 21 de diciembre en “La Despedida”.