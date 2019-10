Raquel Sofía lanza su sencillo y video: «Nada»

La cantante y compositora puertorriqueña Raquel Sofía nos sigue sorprendiendo gracias a su dominio de distintos géneros musicales. Hoy, esta galardonada artista nos presenta su canción titulada «Nada».

Esta canción efervescente producida por Raquel y Ten Towns nos transmite los sentimientos que uno experimenta al encontrarse con su complemento. Raquel afirma que «Nada» tiene influencias noventeras: «‘Nada’ es un homenaje a la música que me encanta, el soul y el r&b. Inspirada en uno de mis discos favoritos, The Miseducation of Lauryn Hill (1998), ‘Nada’ es una canción que habla de un amor relajado y de poder ser yo misma con la persona que quiero».

El video musical, dirigido por Iñigo Abaroa, demuestra como el amor puede sazonar la vida cotidiana con magia, movimiento y ritmo.

En esta época de colaboracines, «Nada» se destaca por ser escrita íntegramente por Raquel Sofía. El título y la letra de la canción aluden a la forma en que las horas suelen pasar desapercibidas cuando estamos con la persona adecuada: «Dos de la mañana, piernas enredadas, te quito la almohada, se nos va la madrugada en nada».

Los más fieles seguidores de Raquel se percatarán que la letra también hace sutil referencia a su álbum anterior, 2:00 A.M. (2018), el cual obtuvo nominaciones al Latin GRAMMY® y al GRAMMY®.

«Nada» es el segundo sencillo de lo que será el próximo álbum de Raquel Sofía, siguiendo los pasos de «A Las Rocas», tema de corte pop-urbano junto a PJ Sin Suela.

Acerca de Raquel Sofía

Egresada de la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami, Raquel Sofía trabajaba como corista al lado de grandes artistas de la talla de Shakira y Juanes aún antes de realizar sus propias grabaciones. Dominando el español y el inglés, emprendió su carrera de manera independiente, actuando en el reconocido programa Tiny Desk Concert de la cadena radial estadounidense NPR en octubre 2014. En el 2015, lanzó su primer álbum Te Quiero Los Domingos, el cual llegó al #1 en la lista iTunes Latino. Dos de los sencillos de este disco, “Agridulce” y “Te Amo Idiota”, han alcanzado un total de 16.5 millones de reproducciones en Spotify. El mismo año, ella escribió y actuó para el álbum oficial de HBO Game of Thrones Mixtape. Su llegada como intérprete fue reconocida por La Academia Latina de Grabación, la cual le otorgó una nominación a Mejor Artista Nuevo en el Latin GRAMMY® 2015. En el 2016, fungió como vocalista invitada en dos canciones lanzadas por el súper grupo Levee Walkers, conformado por miembros de Pearl Jam, Guns ‘N’ Roses y Screaming Trees. Su segundo álbum 2:00 A.M. fue publicado en 2018 y se hizo acreedor a una nominación al Latin GRAMMY® y al GRAMMY®, destacándose por el exitoso sencillo “Tenemos Historia”, que cuenta con más de 8 millones de streams en Spotify.