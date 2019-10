Abogados de hija de Aida Merlano renunciaron por declaraciones a Los Informantes

Tras las declaraciones entregadas a ‘Los Informantes’ del canal Caracol, por Aída Victoria Merlano, hija de la condenada exsenadora Aida Merlano, los dos abogados de la joven presentaron su renuncia al advertir que hubo una “incompatibilidad entre defensor y defendido” por “la ruptura de silencio frente a los medios”.

La hija de Merlano habló en el mencionado programa sobre la relación personal que tenía su mamá con el empresario Julio Gerlein, quien ha señalado como la “cabeza” de la estructura de la compra de votos que llevó a Merlano a la cárcel.

“Julio Gerleín ha sido un padre para mí, un marido para mi mamá y lo ha sido todo para nosotras. […] Todo lo que nosotros tenemos nos lo dio mi papá, Julio: la casa, los lujos, para nadie es un secreto que es un hombre con mucho dinero […] Y si de algo estoy segura hoy, es que Julio ha amado a mi mamá como nadie en el mundo, y que ella es el amor de su vida”, señaló la joven.

Esas declaraciones fueron el detonante para que los juristas Harold Vega y Andrés Caballero presentaran la renuncia a la defensa de Merlano.

Por su parte, Aída Victoria Merlanao, dijo en entrevista con Blu Radio, que la relación laboral con sus abogados acabó en buenos términos.

“Únicamente me dijeron que iban a tomar un camino diferente, que no querían seguir con mi defensa, aunque me deseaban éxitos porque creían en mi inocencia”, aseguró la joven.