DEMOCRACIA CONTAMINADA: ¿CÁNCER BENIGNO?

Por: Abog. Carlos Fradique-Méndez Sr.

Esta semana no publico EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA. Hago referencia a la necesidad de LA EDUCACIÓN CÍVICA EN FAMILIA y de la participación de la familia en la vida política de sus municipios y regiones.

Se ha terminado el proceso electoral para elegir ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores. Algunos funcionarios dirán que el certamen se realizó en paz y que es una muestra de nuestra civilidad y de la vigencia de nuestra democracia.

UN REPASO A LA CONSTITUCIÓN

El Art. 2 ordena a las autoridades que protejan la vida, la honra y los bienes de los residentes, que aseguren la convivencia pacífica, que garanticen la vigencia del orden justo y que promuevan el progreso integral de las familias, de la sociedad y de la Nación.

El Art. 95 dispone que los residentes estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes y que debemos participar en la vida política, cívica y comunitaria del País.

El Art. 103 dispone que uno de los mecanismos de participación del pueblo es el voto.

El Art. 258 dispone que el voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. Se garantiza el derecho a votar en blanco.

Por su parte las leyes electorales fijan los topes máximos que se pueden invertir en una campaña y las leyes penales castigan severamente todas las conductas con la que se puede corromper el derecho al voto.

Han pasado las elecciones y podemos hacer una retrospectiva de la campaña para saber si es cierto o no que el certamen electoral fue una muestra de nuestra civilidad y de la vigencia de nuestra democracia.

1) La inscripción de candidatos por pequeñas alianzas que unos llaman partidos y otros movimientos cívicos, sin ninguna ideología demuestran que luego de 1991, desaparecieron los partidos. Ahora les importa el manejo del presupuesto.

2) Si repasamos las propuestas de campaña son muy pocas las que tienen algo de seriedad, La mayoría son como titulares de prensa, redactados por asesores que tienen la misión de lograr impacto en los electores.

3) Las noticias falsas son utilizadas como argumentos para desprestigiar a los contrincantes. En la mayoría de la campañas el todo vale es aceptado y hasta aplaudido por los simpatizantes de los grupos electoreros.

4) Los topes de gastos de campaña no los respeta nadie. No hay mecanismos para controlar los gastos, que para quienes resulten ganadores son una verdadera inversión porque tendrán el beneficio de los contratos y de los empleos.

5) Los candidatos saben que el pueblo raso se mueve y cautiva ofreciendo tamales, lechonas, cemento, tejas y obras menores para los barrios y veredas.

6) Como no hay ideología, ni programas de partido, el terreno está abonado para alimentar los odios y rencores y entonces en algunas ciudades y pueblos se vota contra alguien. Y es que hay muchos líderes que han generado polarización y los polarizados y personas de ciertas condiciones económicas y sociales son las que deciden, sin importarles el derrumbe de sus municipios.

7) Corrieron ríos de dinero, con padrinos de dudosa reputación, que se ofrecieron para compra de votos, para regalar electrodomésticos, para contratar caravanas y para formar un ejército de compradores de conciencias. Y todo ante los ojos ciegos y oídos sordos de las autoridades,

8) Los cuadros de campaña permanecieron en las entradas a los puestos de votación haciendo publicidad política para cambiar la conciencia de los electores.

9) Da grima que a candidatos que se inscribieron a concejos y asambleas se les olvidó lo poco que aprendieron en la escuela. Es un insulto al elector y un aprovechamiento de la ingenuidad de esos candidatos inútiles desde cualquier punto de vista que se les mire.

10) Y a la hora de nona, SALVO EXCEPCIONES MINORITARIAS, los municipios siguen con los que se usufructúan de los contratos y que con el beneplácito de los órganos de control cobran los insumos al 300% y la mano de obra el 200% y dejan las obras en la mitad del camino y lo poco hecho, con vicios en sus construcciones.

AUSENCIA DE EDUCACIÓN CÍVICA

Pregunté a varios estudiantes si sus profesores les habían informado sobre el evento electoral y me dijeron que no. Unos porque sus profesores no tienen ni idea sobre el tema y otros porque dizque no se puede hacer política. Por su puesto que no se trata de hacer proselitismo político, sino de dar una información sobre civismo y sobre educación cívica, que es obligatoria, así se haya olvidado en los planteles educativos y en el hogar.

LAS LISTAS ABIERTAS

Las listas abiertas son la negación de los partidos. Una lista de 10 en la que todos con contrincantes, no es una lista de partido, sino de 10 aspirantes sin partido.

CONCEJALES Y DIPUTADOS SIN NOMBRES

En los tarjetones no se identifica a los candidatos por nombres y como la pedagogía electoral es mínima hay errores y votos nulos en abundancia.

¿ES HORA DE CAMBIAR LA FORMA DE ELEGIR ALCALDES?

Si la mayoría de los aspirantes a las alcaldías debe invertir 5 o 6 o 10 veces y hasta más, el valor de lo permitido en la campaña, es porque necesariamente deberá apropiarse (robar) de parte del presupuesto. Entonces el elector sabe que vota por quien va a robar y de esta manera la DEMOCRACIA QUEDA CONTAMINADA. ¿Es posible pensar en una elección indirecta, a través de un concejo AD HOC? Dejo planteada la inquietud para estudio de los amables lectores.