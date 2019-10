Denuncian irregularidades en modificación de Plan Parcial de Renovación Urbana en la localidad de Santa Fe

Propietarios de predios en la localidad de Santa Fe denuncian irregularidades en el procedimiento de socialización de modificación del Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Central. Razón por la cual solicitan a los entes de control hacer seguimiento y verificación al proceso de revisión, modificación y aprobación de este plan para que se garanticen los derechos de participación de los ciudadanos.

Ciudadanos de la localidad de Santa Fe, liderados por Helena Gallo presidente de la junta de acción comunal del barrio Alameda Centro, denuncian irregularidades en el procedimiento de socialización de modificación del Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Central.

Según informó la concejal Mafe Rojas, los residentes del barrio Alameda Centro solicitarán ante la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Veeduría Distrital el seguimiento y verificación al proceso de revisión, modificación y aprobación de este plan para que se garanticen los derechos de participación de los ciudadanos.

Este plan parcial se ubica en los barrios Santa Fe y Alameda Centro de las localidades de Mártires y Santa Fe. El área está comprendida entre la Carrera 13 y la Transversal 17 y entre las Calles 24 y 26. Su objetivo principal es revitalizar parte del centro de la ciudad.

Rojas explicó que según la comunidad residente se había logrado acuerdos para que en el Decreto 213 de 2013, que reglamenta el plan parcial, incorporara medidas que alivian el impacto sobre ellos. Sin embargo, ahora denuncian que tales acuerdos se eliminan dentro de la propuesta de modificación que hace la Administración de Peñalosa.

La cabildante del Partido Alianza Verde dijo que se había acordado darles viviendas a los habitantes actuales en los nuevos proyectos a cambio de sus predios. Sin embargo, la propuesta de sacar la Vivienda de Interés Social, VIS y la Vivienda de Interés Prioritario, VIP del plan parcial hace imposible esta alternativa para los residentes actuales.

“Los nuevos apartamentos serán muy caros frente a los predios aportados por los vecinos. Tendrían que asumir deudas muy grandes, que no pueden pagar para adquirir esas propiedades. Existe el temor en los residentes de que terminen desplazados de las zonas donde han vivido toda su vida, mientras que se benefician los grandes constructores”, advirtió Mafe Rojas.

Se excluye la vivienda prioritaria para lograr el cierre financiero del proyecto, lo que muestra las prioridades de esta Administración que no busca alternativas para lograr construir esas unidades en el área. La VIS se excluye porque hay otro plan parcial cercano, el de San Bernardo, en el que ya está previsto este tipo de vivienda. Un argumento paradójico teniendo en cuenta que el POT de Peñalosa pretende expandir la ciudad con el argumento de falta de suelo para proyectos de VIS y VIP.

Otro de los temores de los ciudadanos de esta localidad es que se apruebe, a toda velocidad, esta modificación del plan parcial para poder armonizarlo con el proyecto metro. Esa urgencia puede llevar a que se impongan las modificaciones que benefician a los constructores y no a los vecinos.

Finalmente, la concejal dijo que existen otras dudas sobre temas como la reducción del espacio público dentro del plan parcial. Los ciudadanos tienen la preocupación porque no se deje espacio de circulación y permanencia suficiente ante las cerca de 20 mil personas hora que se moverían por la zona. De igual manera, no es claro que tratamiento tendrán los dueños de predios del sur de la Calle 24 que será ampliada. Esos predios son necesarios para esa intervención, pero no están incorporados dentro del plan parcial y no tendrían un trato igual al de otros residentes.