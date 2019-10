Incertidumbre en Topaipí tras destrucción de todo el material electoral

La alcaldesa del municipio de Topaipí – Cundinamarca, Nancy Garrido, aseguró que «después de los desórdenes públicos de anoche, luego de conocerse los resultados, la situación ya está controlada gracias al apoyo del Ejército y la Policía Nacional».

La Registraduría Local está custodiada, ya que los ciudadanos han intentado atacar la sede en repetidas ocasiones. Y es que exigen respuestas por lo acontecido porque “al parecer hubo fraude electoral”.

Según la denuncia de los ciudadanos, el candidato por el Partido Liberal, Miguel Benito Granados, habría salido victorioso en las elecciones por la alcaldía de ese municipio, pero supuestamente se anunció como ganador a Camilo Cifuentes Castañeda, de la coalición Topaipí Nuevo Liderazgo Para Volver a Creer

Así lo reportó uno de los ciudadanos: “A partir de las 5 o 6 de la tarde habían declarado a nuestro candidato (Miguel Horacio Benito) como nuevo alcalde del municipio. Ya estábamos celebrando el triunfo porque habían registrado un dato donde confirmaban que era el nuevo alcalde. Sin embargo, en ese momento la gente reacciona al ver que de un momento a otro, cuando ganaba por más de 200 votos, termina perdiendo y que era electo otro candidato (Camilo Andrés Cifuentes). El pueblo no aguanta más. Se han manejado campañas políticas muy corruptas, sucias y con compra de votos”.

La mandataria municipal recalcó que se encuentra a la espera de conocer si la jornada electoral deberá o no repetirse, pues, a pesar de que no se pudo rescatar el material electoral, los resultados alcanzaron a trasmitirse y aparecen en datos oficiales de la Registraduría. Por los hechos no hay detenidos.