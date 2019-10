JEP: llaman a exmiembros de Farc por reclutamiento y utilización de niñas y niños en conflicto armado

Loterias

Loterías del 27 de octubre en Colombia:

DORADO

Noche 2350

CULONA:

Noche 4616

ASTRO LUNA

2185 – Signo Géminis

PIJAO:

2547

PAISITA:

Día 9113 – Noche 0767

CHONTICO:

Día 6359 – Noche 7528

CAFETERITO:

Noche 6747

SINUANO:

Día 3351 – Noche 9463

CASH THREE:

Día 149 – Noche 159

PLAY FOUR:

Día 0448 – Noche 4142

SAMAN:

1535

CARIBEÑA:

Día 8894 – Noche 2279

WIN FOUR:

6804

EVENING:

7690

MOTILÓN:

Tarde 9311 – Noche 0722

LA FANTÁSTICA:

Noche 2069

ANTIOQUEÑITA

Día 3182 – Tarde 1742

RESULTADOS DEL SÁBADO 26 DE OCTUBRE

Baloto 02 11 24 28 39 03

Revancha 01 19 31 36 41 15

BOYACÁ

3473 Serie 192

CAUCA

3059 Serie 060