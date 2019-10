148 marcas participarán en el Bogotá Fasihion Week 2020

Un total de 148 marcas que fueron seleccionadas para participar en la cuarta edición del Bogotá Fashion Week de la Cámara de Comercio de Bogotá que se realizará en 2020.

Esta selección de talentos resultó luego de una convocatoria en la que participaron 360 diseñadores, que fueron evaluados por un selecto grupo de 13 curadores, entre los que se encuentran figuras de renombre internacional en la industria de la moda como Fabián Hirose, Ian Scott Kettle, Donatella Zappierie, Serena Cancellier, Rocío Martínez Saldaña y Matteo Menotto, entre otros. Los curadores tuvieron en cuenta el desarrollo de colecciones bajo estándares internacionales, que respondieran a la identidad local como factor clave para fomentar nuevos negocios en la oferta de diseño de moda en Bogotá – Región.

Para la edición 2020 del BFW, se creó una nueva categoría llamada Nuevos Talentos (Upcoming Pioneers), que invitó a aquellos diseñadores con propuestas innovadoras que proyectan el diseño local del futuro.

Los 148 seleccionados participarán en los desfiles y en el Market Experience ?área de negocios y de activación comercial a través de showrooms y pop up stores ? del Bogotá Fashion Week. Antes de la activación de la plataforma, recibirán 1360 horas de asesoría técnica por parte de expertos internacionales y consultores especializados de la CCB, que comienzan hoy y culminan en el momento en el que los diseñadores exhiben sus creaciones en las pasarelas del Bogotá Fashion Week 2020.

Las sesiones de fortalecimiento de los negocios de los participantes se inauguran con una etapa de aceleración en la que los seleccionados podrán reforzar temas como la definición del ADN de sus marcas, su identidad y estilo. En una etapa posterior, los talleres se enfocarán en la definición de la identidad para mercados internacionales, que incluye el prototipado de campañas de venta, estructura de precios y promoción en mercados globales, entre otros aspectos; y, por último, se concentrarán en la generación de una estrategia digital, de comercialización y comunicación, así como en las ventas y promoción.

Conozca los 148 seleccionados:

CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA:

Bags & Leather Goods (Carteras y artículos de cuero):

Adriana Castro, Ana Laverde, Baletti, Ballen Pellettiere, Camellét, Castellano Ethnic Origins, Cuázar, Isidora Malva, Lauval, Nora Lozza, Maria Luisa Ortiz, Najash, Palma Canaria, Teiruma, Tigre De Salón, Verdi, Yoci Sefair, Arata, Michú Bags y Arinkel.

Footwear (Calzado):

Agua E Lulo, Argento & Bourbon, Bissoni Moda, Camelo Leather Co., Daniel Alcaraz, Gal Vs Buck, Lucinda, OQ Ocampo & Quintana, Susana Madrid, Laura Cepeda y Wonder for People

PRENDAS DE VESTIR:

Beachwear (Ropa de playa):

Aquamanile, Cala De La Cruz, Inanna Swimwear, La Garzetta, Mio Coral Swimwear, Palmacea Swimwear, Palo Rosa Beachwear, Perse Mar, Puntamar, Saha Swimwear y Verdelimón.

Bespoke Tailoring (Trajes hechos a la medida):

SOCARRÁS y Whitman.

Bridal (Novias):

Catalina Bayona, Clarissa Rosania, Francesca Miranda, Gina Murillo, Hernán Zajar, Isabel Henao, Jorge Duque, Luisa Nicholls, Pajón&Cartagena, Virgilio Madinah, Guarnizo y Lizarralde

Clothing / Apparel (Ropa / Vestimenta):

A Modo Mio, A New Cross, Alado, Andrea Landa, Atelier 17-56, Azulú, Bastardo™, Bettina Spitz, Carolina Ronderos, Cubel, Erikó, Knit Wear, Laura Laurens, Leda, Lia Samantha, Lobo Rosa, Lugó Lugó, MAZ Manuela Alvarez, Olga Piedrahita, Papel de Punto, Pessoa, Pinkfilosofy, Polite, Priah Heritage Design, Adriana Santacruz

Demi-Couture – Evening Wear (Semi alta costura y trajes de noche):

Beatriz Camacho, Carlo Carrizosa, Kika Vargas, Leal Daccarett, Maria Elena Villamil y Amelia Toro.

Lingerie (Ropa interior):

El Origen del Mundo, Mai Petit, Noise Lab, Salomé Laurenty, Sort, Soul Intimates, Suki Cohen, Süsse Lingerie

Ready-to-Wear / Prèt-à-Porter (Lista para llevar):

Alexandra Bueno, Atelier Crump, Daniella Batlle, Laura Aparicio, Lina Cantillo, Pepa Pombo, Renata Lozano, Ricardo Pava, Julieta Suárez

JOYERÍA Y BISUTERÍA:

Costume / Fashion Jewellery (Joyería de moda):

Álvaro Ávila, Aysha Bilgrami, Fernanda Arias, Joyería Cano, Leilariaza Jewellery, Mercedes Salazar, Metalero, Pamela Lamus, Tatiana Apraez, Vattea

Fine Demi-Fine / Bridge Jewellery Joyería fina y semi fina):

Atelier Claudia Camacho, Atelier Lewin, Laura Barrera Jewellery, Mezem, Sebastián Jaramillo, Shuk, Tres Almas

Bisutería:

Flor Amazona, La Libertad, Pajarolimón, Senda Nelly Rojas

ACCESORIOS:

Lina Osorio Design, Margarita Díaz Del Castillo Millinery, Mawá, Miss Balanta, Mrs. Lovegood, Nyström, Ornella Franchi, Woma Hatmakers

UPCOMING PIONEERS (NUEVOS TALENTOS):

Alejandro Castiblanco, Ana Thompson Fine Jewellery, Frijolatorio, DRACO, Silués, Isla Desierta, Kalia, Kitsch, La Marea, LNRS, Phersus, Pia Castro, Primitivas, Josefina Muñoz, RES, Stevan Barrera

LA EDICIÓN DEL BFW DE 2019

En la pasada edición del BFW se realizaron 388 citas de negocios con 22 compradores nacionales y 36 compradores internacionales de 20 países, con expectativas de negocio de $1.2 millones de dólares.

El BFW 2019 reunió a 48 diseñadores de prendas de vestir; joyería y bisutería; cuero calzado y marroquinería, entre los que se encontraban diseñadores consolidados y emergentes que se mostraron satisfechos con los resultados logrados en la tercera edición, a la que asistieron más de 15.000 personas.

APUESTA DE LA CCB POR LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

La Cámara de Comercio de Bogotá apoya de manera permanente a los emprendedores y empresarios de las industrias culturales y creativas desde tres frentes: asesoría para el fortalecimiento de los negocios, mejoramiento del entorno competitivo a través de las Iniciativas de Cluster, y plataformas de circulación y de contacto para negocios como Bogotá Fashion Week – BFW, Programa ARTBO, Bogotá Audiovisual Market – BAM, Bogotá Music Market – BOmm y Bogotá Madrid Fusión – BMF, cuya primera edición se realizará del 7 al 10 de noviembre de 2019 en Corferias.

Con una industria que mueve alrededor de 1.13 % del PIB de Bogotá, y participa con el 10.3 % de la industria colombiana (textil, confección, calzado y marroquinería), la moda se ha constituido en un dinamizador importante de la economía de la ciudad-región que va más allá de ser un generador de empleo, sino que, además, se convierte en un referente del diseño y de la creatividad a nivel nacional.

Es por ello que la Cámara, en su propósito de lograr que los sectores estratégicos de la Ciudad-Región sean reconocidos internacionalmente, se ha trazado el reto de impulsar la industria de la moda a través de las Iniciativas de Cluster de Prendas de Vestir; Cuero, Calzado y Marroquinería; y de Joyería y Bisutería, que se encuentran en el Bogotá Fashion Week (BFW), su plataforma de negocios, con la que se apunta a posicionar la ciudad como una capital mundial de la moda.

Acerca de la CCB

La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada que desde 1878 apoya los sueños de los emprendedores y empresarios de la ciudad. Por delegación legal, administra los registros públicos. Trabaja por la seguridad jurídica, por el fortalecimiento del entorno y por los intereses de los empresarios. Acompaña los diferentes ciclos de vida de las empresas y promueve los negocios en Bogotá y la Región.