Conozca la verdad sobre los mitos relacionados con los bitcoins

El auge y el desarrollo de los cripto-activos en todo el mundo ha presentado nuevos desafíos en materia tecnológica y regulatoria. Pero al mismo tiempo, ha dejado un mensaje claro de que esta estructura de negocio llegó para quedarse y que además Colombia no es una excepción, porque actualmente es uno de los principales mercados para el comercio de criptomonedas en América Latina.

Paxful, el mercado persona-a-persona de bitcoins proporciona una plataforma simple, justa y segura para comerciar este tipo de divisas. Actualmente tiene más de 3 millones de cuentas en todo el mundo. Solo

durante el mes de septiembre de 2019, registró un aumento del 360% en las transacciones dentro de la plataforma, en comparación con septiembre de 2018.

En lo que va corrido de este año ha registra 35.000 transacciones y más de 1 millón de dólares transados entre usuarios en Colombia.

Según una encuesta realizada recientemente entre la compañía y la firma Toluna Insights, ocho de cada diez colombianos dijeron que estarían interesados en invertir en criptomonedas. Por esta razón, Paxful ha reunido una lista de cinco mitos y realidades sobre el uso de las criptomonedas.

1. Mito: las criptomonedas no se pueden usar para comprar bienes

Realidad: Las criptomonedas se pueden usar para comprar muchos tipos de productos y servicios siempre que estas sean aceptadas por el

vendedor. Para octubre de 2019, al menos 375 empresas empezaron a permitir transacciones con bitcoins en toda Colombia, principalmente en Bogotá, Medellín, Eje Cafetero, Cúcuta y Cali.

Las criptomonedas son utilizadas por millones de personas en todo el mundo, lo que hace que la entrada a la economía global sea más accesible. Plataformas en línea como coinmap.org han recopilado una lista de todos los lugares donde las personas pueden realizar compras utilizando criptomonedas.

2. Mito: las criptomonedas son solo una idea y no tienen valor

Realidad: Es común escuchar que las criptomonedas no tienen valor intrínseco y que no están respaldadas por otra moneda o un metal precioso. Pero si no tuviesen valor, no se podrían realizar transacciones con estas utilizando monedas en físico. Además, en la actualidad, se han invertido miles de millones de dólares en criptomonedas. En el caso de las criptomonedas, tienen valor porque se intercambia y se usa como una moneda ya establecida.

3. Mito: las criptomonedas pueden usarse para actividades ilegales

Realidad: Las criptomonedas son más rastreables y menos anónimas que el efectivo, por lo que son una opción sorprendentemente más

segura. Según el informe Chainalysis más reciente, la actividad ilegal representa menos del 1% de todas las transacciones de bitcoin hasta ahora en 2019. Una disminución sorprendente en comparación con el 7% que se marcó en 2012.

4. Mito: las criptomonedas se pueden falsificar fácilmente

Realidad: Cada moneda digital opera con sus propios códigos y debido a la naturaleza de la tecnología blockchain que registra todas las transacciones, es casi imposible para los usuarios maliciosos duplicar transacciones o producir criptomonedas de forma independiente y autónoma sin que el sistema las detecte y las bloquee. Además, debido a la misma operación de la tecnología blockchain a menudo son muy difíciles o incluso imposibles de piratear.

5. Mito: las criptomonedas y sus plataformas están diseñadas para

ser utilizadas sólo por usuarios con un amplio conocimiento en tecnología

Realidad: Existen plataformas fáciles de usar como Paxful que se centran en los usuarios habituales y fueron diseñadas para hacer que las transacciones entre usuarios sean convenientes y simples. Por lo tanto, todas las personas poseen la capacidad de intercambiar sus activos y comprender los principios generales de su operación

sin la necesidad de tener un amplio conocimiento sobre temas técnicos o incluso criptomonedas.

Por lo anterior, Paxful invita a todos los usuarios a informarse y educarse sobre estos temas para evitar ser víctimas de prácticas fraudulentas o engañosas. Es importante estar informado sobre las diferentes posibilidades que existen para invertir, la rentabilidad que puede generar y los factores que pueden hacer que la inversión tenga éxito o fracase.