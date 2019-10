Denuncian asesinato de líder campesino a manos del Ejército en el Cauca

Loterias

Loterías del 28 de octubre en Colombia:

Cundinamarca 2342 – Serie 034

Tolima 1201 – Serie 047

DORADO

Mañana 4210 – Tarde 7963

CULONA:

Día 7419 – Noche 2602

ASTRO SOL

1567 -Signo Acuario

ASTRO LUNA

8527 – Signo Libra

PIJAO:

9805

PAISITA:

Día 3045 – Noche 6868

CHONTICO:

Día 7855 – Noche 4253

CAFETERITO:

Tarde 8513 – Noche 9115

SINUANO:

Día 6929 – Noche 0328

CASH THREE:

Día 480 – Noche 727

PLAY FOUR:

Día 5821 – Noche 2820

SAMAN:

5796

CARIBEÑA:

Día 9907 – Noche 6339

WIN FOUR:

3936

EVENING:

2530

MOTILÓN:

Tarde 3436 – Noche 8040

LA FANTÁSTICA:

Día 2997 – Noche 2242

ANTIOQUEÑITA

Día 2796 – Tarde 5809