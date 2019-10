Gamers: Star Wars Jedi: Fallen Order sale el 15 de noviembre

En anticipación del esperado lanzamiento de Star Wars Jedi: Fallen Order, EA y Respawn Entertainment han lanzado el tráiler oficial de lanzamiento del juego que muestra los épicos momentos de Star Wars, el ecléctico elenco y el encantador droide, BD-1, y el intenso combate con sables de luz que los jugadores pueden esperar cuando se conviertan en Jedi el 15 de noviembre.

Star Wars Jedi: Fallen Order sigue las aventuras de Cal Kestis, un joven Padawan que huyó durante los tiempos oscuros después de la ejecución de la Orden 66. Con los malvados Inquisidores del Imperio dirigidos por la Segunda Hermana en su búsqueda, Cal con la ayuda de sus fieles compañeros Cere, Greeze, su fiel droide, BD-1, y algunas caras conocidas de la galaxia de Star Wars se embarcarán en un viaje increíble, para ayudar a reconstruir la Orden Jedi. La búsqueda de Cal hará que los jugadores visiten y exploren una variedad de planetas nuevos y familiares para reconectarse con la Fuerza, perfeccionar sus habilidades con el sable láser y convertirse en el Jedi en el que estaba destinado a convertirse.

Star Wars Jedi: Fallen Order estará disponible en Xbox One, PlayStation 4 y PC el 15 de noviembre.

Por favor, avísanos si tienes alguna pregunta sobre Star Wars Jedi: Fallen Order y si podemos ayudarte más en tu cobertura del juego antes del lanzamiento.

