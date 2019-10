Ten en cuenta estas medidas para celebrar Halloween con seguridad

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer una serie de medidas para garantizar una celebración tranquila y segura de Halloween este, 31 de octubre.

Las medidas van enfocadas en evitar que en esta celebración los menores caigan en situaciones riesgosas y de peligro para su integridad o su vida.

El personal de las diferentes especialidades estará realizando un acompañamiento y custodiando los cementerios, para no permitir la presencia de personas extrañas que posiblemente busquen algún tipo de ritual por la fecha.

Adicional a estas labores, se invita a los padres a tomar medidas de extremo cuidado con sus hijos, para evitar accidentes de tránsito, intoxicaciones o niños extraviados.

Así mismo, el Distrito decretó la restricción de movilidad en el espacio público para los de menores de 16 años de edad, desde el 26 de octubre al 1 de noviembre, entre las 10 p.m. y las 5:00 a.m.

El decreto determina que los niños que se encuentren sin la compañía de sus padres o en quienes recaiga su custodia, en los espacios públicos de la ciudad, serán conducidos por la autoridad competente a los Centros Zonales Especializados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Por lo anterior, la Policía Metropolitana de Bogotá brinda recomendaciones de seguridad para padres, niñas, niños y adolescentes en el día dulce.

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones

• Enseña a los niños cómo llamar al 123 en caso de que se presente una emergencia o se extravíen.

• Ten consigo los documentos de identificación y salud de los niños, para garantizar su atención oportuna en caso de presentarse algún accidente.

• Procura que los padres de familia o un adulto responsable acompañe a los niños en sus recorridos por el vecindario.

• Enséñales a tus hijos dónde ir en caso de extraviarse. Así mismo, a que reconozcan los uniformes utilizados por las autoridades y entidades de servicio.

• Informa de inmediato cualquier actividad sospechosa o ilegal a las autoridades.

• Si tus hijos utilizan para su disfraz elementos como espada, bastón o un palo, asegúrese de que no tenga filo, que no sea puntiagudo y que no sea demasiado largo.

• Ten cuidado con los niños al pasar las calles, use los puentes peatonales.

• Ten presente que las máscaras pueden limitar la vista o bloquearla, en su lugar, considera usar maquillaje no tóxico.

Habrá restricción a la movilidad de menores de 16 años durante la celebración del día de los niños con el fin de proteger la vida y la integridad de las niñas, niños y jóvenes de Bogotá | @JGarciaG1 Secretario de Seguridad.

• Verifica que los alimentos recibidos por los niños sean confiables, que los empaques estén bien sellados y no reciba alimentos sin envoltura. Verifica las fechas de caducidad y no los deje recibir elementos de personas desconocidas.

• No permitas que tus hijos se trasladen con personas desconocidas, mucho menos a lugares aislados.

Cualquier situación sospechosa se podrá informar llamando a la línea 123.