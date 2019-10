CADE Fontibón será el único punto de atención exclusivo para motociclistas en Bogotá

A partir del viernes 1º. de noviembre de 2019, el CADE Fontibón, ubicado en la Diagonal 16 No. 104 – 51 en el Centro Comercial Viva Fontibón, será el único punto de atención en movilidad para los motociclistas de Bogotá, con horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

La exclusividad de este punto de atención para el motociclista como actor vial, no solo le permite al Distrito descongestionar el servicio en el SuperCADE de Movilidad, ubicado en la calle 13 N. 37 – 35, sino que se garantiza una asistencia más personalizada. Para ello es necesario que los motociclistas realicen un agendamiento previo de dos trámites (cursos pedagógicos y salida de parqueaderos) a través de la línea 195, en cuyo caso la cita será asignada de acuerdo con la disponibilidad. Esto significa que el ciudadano sabrá con anterioridad la hora exacta en la que será atendido.

El CADE Fontibón presta servicio para los siguientes trámites:

· Salida de parqueaderos para motos inmovilizadas: con capacidad para atender 2.254 ciudadanos aproximadamente al mes.

Luego que el ciudadano haya realizado este trámite y se le entregue el volante de pago, podrá cancelar la infracción de manera presencial en el punto de atención o en línea a través de la página web www.movilidadbogota.gov.co, utilizando el botón “Liquidación de servicios de parqueaderos y grúas”, por la plataforma de PSE.

Las infracciones a las normas de tránsito que se atienden en este punto de atención son:

Código Infracción para conductores de vehículos automotores B01 Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción C02 Abandono o mal parqueo. Esta infracción solo puede ser tramitada por el propietario del vehículo. C14 Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente – Pico y Placa. C24 Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente Código. C35 No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido D01 Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. D02 Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado. D03 Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. D04 No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo. D05 Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados. D06 Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados. D07 Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas

· Curso Pedagógico: con capacidad para atender 160 cursos al día, es decir 253 ciudadanos diarios para un total de 3.680 usuarios aproximadamente al mes.

Horarios de atención

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

10:00 a.m. a 12:00 m.

12:00 m. a 2:00 p.m.

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Es importante recordar que los cursos pedagógicos que realiza la Secretaría Distrital de Movilidad, además de otorgar la reducción hasta en un 50% del valor de la multa impuesta a los ciudadanos que incumplan las normas de tránsito, tiene un componente exclusivo para los motociclistas, en los que se abordan temas como la seguridad vial, normatividad y estadísticas en relación con la accidentalidad y la mortalidad en las vías de la ciudad.

Aparte de los dos trámites que requieren agendamiento, los ciudadanos podrán llegan sin previo aviso para solicitar información general y la impresión del volante de pago del comparendo.

Es importante señalar que este punto de atención, único y exclusivo para motociclistas, tiene capacidad para atender a 5.934 ciudadanos aproximadamente al mes.

Ventajas del CADE Fontibón, exclusivo para motociclistas

Exclusividad y especialidad en la temática abordada para los conductores de motocicletas en los cursos pedagógicos. De esta manera la Secretaría Distrital de Movilidad busca fortalecer el conocimiento de los motociclistas sobre la importancia de la seguridad vial, y así disminuir la mortalidad de estos actores viales en la ciudad.

Al ser un punto de atención exclusivo para motociclistas, los ciudadanos no encontrarán otro actor vial en el desarrollo del procedimiento.

Asistencia personalizada, calidad en el servicio y agilidad en el procedimiento de los trámites exclusivos para motociclistas (salida del parqueadero y cursos pedagógicos). De esta manera se espera disminuir los tiempos de espera en cada uno de estos trámites, ya que se realizan previo agendamiento.

En este punto de atención los ciudadanos en general también pueden hacer uso del banco para el pago de servicios públicos e impuestos.

Para tener en cuenta

La Secretaría Distrital de Movilidad les recuerda a los ciudadanos tener en cuenta los siguientes requerimientos para la prestación del servicio en el CADE Fontibón:

Los cursos de pedagógicos y la salida de parqueaderos serán por agendamiento a través de la línea 195, y la cita será asignada de acuerdo con la disponibilidad de agenda.

La cita se agendará solamente al infractor o propietario de la moto.

Para el curso de pedagogía debe presentar los siguientes documentos: comparendo, cédula y licencia de conducción.

Para la salida de los parqueaderos se debe presentar original y dos copias de los siguientes documentos: comparendo, cédula de ciudadanía o extranjería, licencia de conducción, licencia de tránsito, SOAT, revisión tecno mecánica y el documento de subsanado (solo si aplica).

Los procesos de impugnación y acuerdos de pago no se atenderán en este punto de atención.

Para la infracción C02 (Estacionar un vehículo en sitios prohibidos), los ciudadanos deben tener en cuenta cuatro requisitos al momento de realizar el trámite:

1. Debe ser el propietario y/o infractor que realice el agendamiento.

2. Aceptar la comisión de la infracción tanto por el propietario como el infractor, en este caso, si la moto se encontraba bajo la responsabilidad de un tercero que no es el propietario. En el caso que el ciudadano no acepte (no esté de acuerdo) con la infracción, debe ser remitido al SuperCADE de Movilidad ubicado en la calle 13 N. 37 – 35.

3. Si el propietario no es el infractor y es aceptada la infracción, deben presentarse las dos personas (propietario e infractor) en el momento de realizar el trámite de la salida.

4. La única persona autorizada a retirar la moto es el propietario.